Col·loquen el barcelonista Pablo Torre en l'òrbita del València CF

El mercat de fitxatges comença a moure's i en aquest cas també les primeres consultes entre equips per a aconseguir cedit a algun jugador jove o algun descart dels grans equips que puga apuntalar alguna plantilla.

En aquest sentit, el València CF va completar la plantilla la temporada passada amb diverses cessions com la de Samuel Lino o la de Nico González. Ambdós tornaran als seus clubs després del seu pas per Mestalla, en aquest cas, l'Atlético de Madrid i l'FC Barcelona, respectivament.

No obstant això, l'equip de Mestalla hauria fixat els seus ulls en un altre jove del Barça, a priori, sense lloc en la primera plantilla que dirigeix Xavi Hernández. Així doncs, segons informa el periodista Alfredo Martínez en el diari SPORT, del grup Editorial Prensa Ibérica, el València CF s'ha fixat en Pablo Torre.

Encara que en aquesta informació s'assegura que els blaugranes no volen perdre la propietat del jugador, sí que veuen amb bons ulls una cessió que li servisca per a créixer en Primera Divisió, com ha fet aquesta temporada Nico. Pablo Torre ha disputat tretze partits aquest curs entre Lliga, Copa, Champions i Europa League.