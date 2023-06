El PSPV trasllada el seu "no" a Mazón i dona per fet que pactarà amb Vox

El PSPV dirà "no" a la investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Així li ho ha traslladat la delegació socialista, sense Ximo Puig, al candidat del PPCV en una reunió a les Corts que s'ha confirmat com un mer tràmit. Els socialistes han aprofitat la cita per a deixar patent que no hi ha opció a la seua abstenció, un tancament en banda amb el qual busquen aïllar la formació conservadora amb Vox, a qui presenten com el seu soci natural i única via per a aconseguir la Presidència del Consell.

Amb aquesta estratègia de l'esquerra clara des de fa dies, la delegació dels populars, integrada per Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca i Miguel Barrachina, ha volgut donar-li la volta i projectar just el contrari: un escenari de pactes obert per al PP, en el qual pot buscar suports per a la investidura de manera "transversal" i en el qual Vox és només una opció més.

"Hem vingut amb una idea molt clara. El PP vol un Govern transversal, no per blocs, i en el qual s'identifiquen la majoria de valencians", va destacar Llorca després de la trobada, de prop d'una hora de duració i celebrada en una xicoteta sala de les Corts, un emplaçament que ha molestat els populars. Mazón només compareixerà davant els mitjans en finalitzar la ronda de contactes.

Per a demanar aquesta abstenció socialista, els negociadors de la formació conservadora han presentat a Arcadi España, Rebeca Torró i María José Salvador 35 punts "de coincidència entre programes", com ara finançament, aigua, sanitat o renovables, segons han enumerat, però no han tret el PSPV del seu "no rotund". "Han preferit no entrar en el que ens uneix, sinó exhibir el que ens separa", va lamentar Barrachina.

Precisament, la part socialista ha incidit en aquesta bretxa insalvable entre els dos partits i que "ningú entendria" que es facilitara la investidura de Mazón. Segons España, PSPV i PPCV són opcions polítiques "contraposades" i amb programes "confrontats", i ara és "responsabilitat" dels populars "buscar acords", amb els socialistes com a "alternativa". El conseller en funcions no dubta qui és el seu potencial aliat: "Tots sabem que la història acabarà amb un acord amb Vox, no estem fent cap spoiler", ha assenyalat.

La Mesa i els terminis

Els de Mazón també han proposat als socialistes portar aquesta "transversalitat" a la Mesa de les Corts, plantejant que tots els partits amb representació parlamentària hi tinguen un lloc, en un clar intent d'acontentar Vox, que exigirà tindre representació en aquest òrgan per a donar suport a un Govern del PP.

Una oferta que també ha sigut declinada amb "rotunditat" pel PSPV, per la qual cosa ara mateix es repartirien entre populars (3) i socialistes (2) per l'aritmètica parlamentària. Compromís i ultres es quedarien sense res. Aquests nomenaments, que es produiran el 26 de juny en el ple de constitució de les Corts, seran la primera pista per a mesurar l'estat de la negociació entre PP i Vox.

La següent data clau serà la de la investidura. El PP va assegurar aquest dijous que "com més prompte millor", però va admetre que el calendari "aboca" a celebrar el primer ple "els dies previs" a les generals del 23J. En concret, segons els càlculs del partit, "molt probablement" serà "entre el 17 i el 21 de juliol".

Serà clau quin dia es fixa per a aquesta sessió, en la qual no té per què votar-se la investidura. El reglament estableix que després de la intervenció del candidat, que té temps il·limitat, "la Presidència de les Corts suspendrà la sessió per un temps no superior a vint-i-quatre hores", la qual cosa permetria a Mazón gaudir d'un aparador immillorable a poques hores de la jornada de reflexió del 23J i postergar la votació al dilluns 24, l'endemà de les generals.