Una testimoni en el judici de la Gürtel: "El director de la Ciutat de les Arts em va demanar que destruïra tota la documentació"

Una extreballadora de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) ha declarat en l'últim judici per la trama valenciana de la Gürtel que el director de Cacsa en 2009 "em va demanar que destruïra tota la documentació" relativa a la contractació de l'estand de Grans Projectes que va executar l'empresa Orange Market per a l'edició de Fitur de 2009. Un contracte pel qual estan acusats l'exdirectora de Promoció Institucional i l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps.

El director de Cacsa que va demanar destruir tota la documentació va ser Jorge Vela, exdirector de l'Institut Valencià de Finances i exdirector general d'Economia. La comercial de Cacsa que ha declarat hui com a testimoni davant l'Audiència Nacional ha confirmat que no li va fer cas. El cas Gürtel acabava d'esclatar (el 6 de febrer de 2009) quan li va donar aquesta ordre. "El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències em va dir que destruïra els mails. Però jo havia vist que la policia eixia amb les torres de servidors d'Orange Market i sabia que jo havia intercanviat correus amb Cándido Herrero, per la qual cosa em vaig guardar tota la informació amb més minuciositat encara, atés on estic ara".

Aquesta testimoni i el seu superior en Cacsa en 2009, que també ha comparegut com a testimoni, van assistir a la reunió del 30 de desembre entre la directora general de Relacions Institucionals, Dora Ibars, i els representants d'empreses públiques i conselleries que impulsaven grans projectes. "La reunió va estar liderada per Dora Ibars, on se'ns va facilitar la informació de la fira [Fitur 2009] on ja estava tot tancat".

Els dos nous testimoniatges aprofundeixen en la versió de la Fiscalia Anticorrupció sobre l'adjudicació de «l'estand de grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009» cofinançat per nou empreses públiques. Segons el Ministeri Públic, l'exdirectora general de Promoció Institucional, Dora Ibars, va fer d'«enllaç» entre la trama Gürtel i les entitats públiques perquè la construcció de l'estand s'encarregara a les empreses de la Gürtel «sense tramitar cap procediment de contractació i sense respectar els principis de transparència, publicitat i concurrència», segons la Fiscalia d'Anticorrupció.

El negoci per a la trama Gürtel només en aquest contracte hauria sigut redó, ja que la construcció de l'estand els va costar 148.539,85 euros, però van facturar a les sis empreses públiques un total de 366.529 euros, segons l'acte d'obertura de judici oral dictat pel Jutjat Central d'Instrucció 5 l'11 de gener de 2016. Aquests diners no es van arribar a cobrar perquè totes les factures es van emetre la mateixa setmana que el cas Gürtel va esclatar i el jutge Baltasar Garzón va ordenar les detencions dels capitostos de la Gürtel el febrer de 2009.