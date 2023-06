Compromís explora un pacte amb el grup de Montalvá que permetria a l’esquerra retindre l’alcaldia d’Alzira

Les forces d’esquerra d’Alzira, Compromís i PSOE, exploren la possibilitat de conformar una majoria de govern estable de la mà de la Unió de Ciutadans Independents (UCIN) que lidera l’exregidor del PP, Enrique Montalvá, i aglutina exmilitants que van abandonar tant el PP com Vox en desacord amb la imposició dels candidats a les municipals. Representants de totes dues forces polítiques han mantingut una primera presa de contacte aquest dijous i està previst que aquest cap de setmana formalitzen les negociacions, si bé la formació nacionalista té previst celebrar una assemblea, dilluns que ve, per a explicar les possibilitats d’acord i que les bases autoritzen la negociació i un possible pacte, segons ha explicat el candidat de Compromís a l’alcaldia, Alfons Domínguez.

Compromís va ser la segona força més votada el 28-M a Alzira i va empatar amb el PP a sis regidors. El PSOE, soci de govern dels nacionalistes en els dos últims mandats, va obtindre’n quatre. El bloc d’esquerres va buscar un acostament a l’únic regidor obtingut per Ciutadans, que li garantia la majoria absoluta. Semblava, a priori, el pacte més senzill, però, a poc a poc, Miguel Vidal ha anat descartant aquesta possibilitat.

L’intent del bloc de la dreta de propiciar un acord tampoc ha fructificat. La convocatòria d’una reunió dels quatre grups d’aquest espectre polític —encara que UCIN es presenta com un partit sense ideologia que aglutina diferents sensibilitats— impulsada per algun dels grups minoritaris es va quedar coixa davant de les males relacions entre els líders d’UCIN i el PP. Els populars no s’hi van donar per al·ludits i Ciutadans va declinar asseure’s. El partit de Montalvá va obrir l’espectre de possibles aliances i ha entaulat contactes amb el bloc de l’esquerra. Aquest periòdic ha intentat contactar amb Montalvá, sense èxit.

Alfons Domínguez ha reconegut que la negociació amb Ciutadans “ha resultat impossible”, ja que, el que a priori semblava una possibilitat, s’ha anat refredant, i ha optat per explorar noves alternatives. Si bé no hi ha un acord tancat, Domínguez assenyala que el bloc de l’esquerra actua unit i s’ha obert una possibilitat d’acord amb UCIN, que compta amb dos regidors, i en la qual admet que Compromís no havia pensat.

“Són els que s’oposaven a una imposició des de València, tenen un tarannà més democràtic que els que s’hi han quedat i es tracta d’una força política local”, explica Domínguez, que considera que aquesta condició ofereix més possibilitats d’acord. Un pacte amb UCIN permetria crear un govern estable amb dotze regidors.