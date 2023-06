La plaga de mosquits obliga bars i terrasses a retallar horaris nocturns

Pocs dies abans que comence la temporada d’estiu, la plaga de mosquits que està afectant alguns punts de la Comunitat Valenciana continua generant queixes veïnals que denuncien estar patint una situació que “no es pot suportar”. Uns fets que no estan afectant només els veïns, ja que els propietaris de diversos bars i quiosquets de platja de diferents municipis turístics s’estan veient obligats a tancar abans d’hora davant de l’absència d’uns clients que es tanquen a les seues cases per a fugir del “núvol de mosquits”.

“Hem de tancar a les huit de la vesprada perquè a aquesta hora el local ja està buit”, explica Estela, directora del quiosquet Solé, al Grau de Castelló. Això suposa tancar set hores abans del que teníem previst, perquè l’horari habitual en aquesta època de l’any s’estén fins a les 03.00 hores. I això amb l’agreujant que “l’hora punta de clients és a partir de les 19.00 hores”, perquè el gros dels usuaris s’hi acosten després de finalitzar la seua jornada laboral “per a prendre alguna cosa i, de pas, sopar”, la qual cosa està provocant perdre cada dia “les hores de més facturació”, lamenta.

Un escenari que s’estén fins als municipis del litoral valencià, com Sagunt, on el propietari de l’arrosseria Les Salines tem la pèrdua de clients “quan vinguen tots els turistes d’ací a dues setmanes”. El gerent explica que, de moment, no està patint moltes cancel·lacions, perquè de moment només obrin en horari diürn, però reconeix que “si la cosa segueix així, ens plantegem tancar al migdia”.

El propietari de l’arrosseria es queixa que “tots els anys passa el mateix, encara que enguany és brutal” i lamenta les conseqüències que generen les plagues en el negoci, ja que “molts clients posen ressenyes negatives i això influeix en uns altres a l’hora de reservar”.

La patronal exigeix mesures

La preocupació al fet que aquesta situació afecte la campanya d’estiu ha portat moltes associacions a reclamar mesures per a solucionar l’assumpte “com més prompte millor”, per a evitar que això puga afectar la facturació de molts negocis que inicien ara la temporada principal d’ingressos.

Des de la patronal hostalera de la Comunitat Valenciana, Hosbec, expliquen que són conscients de les molèsties que aquests insectes estan causant en els negocis, per la qual cosa insten les administracions a millorar la gestió per a evitar que els perjudicis vagen a més. Així, el patronat demana que s’intensifiquen els controls de plagues i les fumigacions, prestant especial atenció a embornals i jardineres, punts on cal incrementar els controls.

Unes reclamacions a les quals se sumen des del sector hoteler davant del temor que la presència de la plaga s’estenga i perjudique la temporada estival “clau en l’economia de molts negocis”. Així ho assegura Javier Gallego, director general de la cadena d’hotels ZT Hotels, que explica que “això no és només un problema econòmic, ja que estem parlant d’un assumpte que afecta la societat en conjunt i pot derivar en un problema de salut pública”.

Així mateix, Gallego demana prudència a l’hora d’abordar un problema que està afectant tot Espanya. “No es pot llançar el missatge que són mosquits made in Castelló”, ja que, segons explica, això podria provocar un al·luvió de cancel·lacions en les reserves de cara al període de vacances, cosa que afectaria greument molts negocis la temporada alta dels quals és l’estiu.