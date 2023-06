Sumar portarà la cara de Yolanda Díaz en les paperetes electorals per al 23J

Les paperetes electorals de Sumar per als comicis generals del 23 de juliol portaran la imatge amb la cara de la seua candidata a la presidència del Govern i líder de la coalició, Yolanda Díaz.

Així ho han confirmat a EFE fonts de l’equip de la vicepresidenta segona després d’adoptar la decisió en el procés de negociació que ha emprés amb diverses forces polítiques per a conformar la coalició d’esquerres.

Aquesta estratègia és la que ja van utilitzar en el seu moment en Podem quan van imprimir la fotografia de Pablo Iglesias en les eleccions europees de 2014, les primeres a les quals va concórrer la formació morada, i que van suposar la seua irrupció en les institucions i en el panorama polític.

També ho va fer després, ja com a líder de Més País, Íñigo Errejón, en les generals de novembre de 2019, i en els comicis a l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid el maig d’aquell mateix any, quan en les paperetes apareixia la imatge de Manuela Carmena i Errejón junts en les dues paperetes, en lloc del logotip de la formació, per a facilitar la identificació de la candidatura.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, durant la presentació del full de ruta per a la igualtat efectiva entre homes i dones en l’economia social