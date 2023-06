Desestimen el recurs del PP contra l’exoneració de Trenzano

L’Audiència de València ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per la portaveu adjunta de PP a les Corts, Eva Ortiz, i ha ordenat l’arxivament definitiu de la causa contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per les ajudes concedides a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Levante-EMV, la Secció Tercera conclou en les diligències pendents de practicar, “dirigides a concretar si va haver-hi delicte de frau de subvencions pels investigats —Francis Puig i Juan Enrique Adell— o una possible falsedat documental, que Trenzano no hi tindria cap participació”.

Confirma, així, l’Audiència la decisió que el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de València va adoptar el mes de maig passat.

La defensa de Trenzano havia sol·licitat l’arxivament de la causa contra ell després que el jutge donara per conclosa la fase d’instrucció i que entre les diligències acordades no figurara la declaració com a investigat de Trenzano que va sol·licitar l’acusació popular i va ser rebutjada en una interlocutòria el juny de 2022, i que ja no és possible ordenar, atés que ha acabat la instrucció.

La causa es va iniciar per una querella que va interposar el PP per presumptes delictes contra la hisenda pública, prevaricació i malversació de cabals públics contra Francis Puig, director executiu i conseller delegat de Comunicació dels Ports i administrador de Mas Mut Produccions, i contra Rubén Trenzano, com a director general de Política Lingüística.

A Trenzano se li imputava fins ara l’absència d’acreditació de compliment dels requisits exigits per a la concessió d’una subvenció a aquestes empreses en una querella que, posteriorment, es va ampliar per a incloure-hi Enrique Juan Adell Bover, com a presumpte autor d’un delicte contra la hisenda pública i un delicte de malversació de cabals com a administrador de Canal Maestrat i Kriol Producciones.