Els lloguers a la C. Valenciana són els que més pugen a Espanya en els últims sis anys

Tots els lloguers del país han pujat. Aconseguir un habitatge en arrendament s’ha convertit, sobretot per als joves, en un desafiament que cada vegada ocupa més part de la renda. Però és que la Comunitat Valenciana s’emporta la palma, segons les dades que ha difós, aquesta setmana, l’Institut Nacional d’Estadística. L’autonomia és on més es van incrementar els preus del lloguer en 2021 respecte a 2020. La mitjana espanyola es va situar en l’1,6 %, però, no obstant això, en el territori valencià ho va fer un 2,6 % en tot just un any. La situació és idèntica si es mira al període de sis anys comprés entre 2015 i 2021: una pujada del 12,85 %.

Per capitals de província, les dades també són preocupants. València lidera el rànquing nacional amb un 3,1 % de pujada interanual, amb Castelló acompanyant-la en el cinqué lloc. Els d’Alacant, per la seua banda, s’incrementen un 2,1 %. Així ho detalla l’índex de preus de l’habitatge per a llogar, l’estadística experimental de l’INE que realitza una fotografia del problema de llogar un immoble a Espanya. L’INE no parla en cap moment del preu, en euros, d’aquests arrendaments, sinó que es limita a especificar quant van créixer aquests preus.

En qualsevol cas, un informe d’aquest mateix divendres del portal immobiliari Idealista informa que el preu de mercat d’un habitatge a València és de 1.003 euros. La mateixa companyia considera que un “preu raonable” —una denominació discutible— a la capital del Túria serien 869 euros. Encara es poden trobar, rebuscant, pisos per 700 i 800 euros. Idealista observa que a Alacant el presumpte preu raonable seria de 744 euros, però situa el preu de mercat actual en els 850 euros. Castelló és l’única que “se salva” en aquest aspecte, ja que el preu de mercat segueix en els 610 euros, pels 798 que Idealista consideraria “raonables”.

L’estudi de l’INE analitza totes les localitats valencianes de més de 10.000 habitants, i entre aquestes n’hi ha algunes que han vist encarits els seus habitatges. En concret, l’Alcúdia (4,59 % més en només un any), Riba-roja del Túria (4,37 % més) i Carcaixent (4,05 %) encapçalen la llista en l’àmbit municipal valencià. Les dades mostren que, abans que es disparara l’IPC (en 2022), el problema ja era generalitzat, perquè absolutament totes les localitats van tindre els lloguers més cars en 2021 que en 2020, però llocs com Cocentaina, Alberic i Monòver són jungles molt menys salvatges que unes altres: els lloguers pugen allí menys d’un punt percentual. També és cert que un problema comú d’alguns nuclis més xicotets és la falta d’oferta i no tant el preu.

Problema arrossegat

La nova llei d’habitatge tracta de pal·liar la situació a futur, amb limitacions del 3 % dels contractes ja signats i regulació dels parcs públics d’habitatge, però la seua aplicació està causant, ara com ara, altres contingències, com els propietaris que prefereixen llogar per habitacions que habitatges complets, ja que consideren que la nova llei protegeix molt l’inquilí d’un habitatge sencer. També s’estan donant casos d’immobiliàries que no compleixen la normativa de demanar el mes de comissió a l’arrendador en comptes de l’inquilí.

Però, mentrestant, l’INE confirma que, durant els últims sis anys, la cosa no ha fet més que empitjorar. I és que la Comunitat Valenciana també té el dubtós honor de ser el territori on més ha pujat el preu dels lloguers en els últims sis anys de què hi ha dades (2015-2021). De manera acumulada, els lloguers han pujat una mitjana del 12,85 % en sis anys.

Per damunt de la mitjana

Els casos més sagnants, molt per damunt d’aquesta mitjana, són els de Riba-roja del Túria (23,46 %), que fa doblet en les llistes; Moncada (20,63 %); i la Pobla de Vallbona (18,73 %). A Castelló, la principal damnificada és l’Alcora (16,87 %); i, a Alacant, Sant Joan d’Alacant (17,59 %). Municipis com Canals (1,07 %), Chiva (5,95 %) i Alberic (6,31 %) són on menys s’han modificat a l’alça els preus del lloguer. Quant a les capitals, València suma una pujada acumulada del 18,06 % en sis anys, Castelló, del 13,71 %, i Alacant, del 13,54 %.