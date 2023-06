La falta d’una peça impedeix acabar 4.600 furgonetes a la planta de Ford Almussafes

El sector de l’automoció ha patit, durant els últims anys, una crisi de subministraments que ha llastrat considerablement la producció de les factories. És el que ha succeït, sense anar més lluny, a Ford Almussafes, planta que des de 2020 compta amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) —que caduca, a priori, a la fi d’aquest mes de juny, sense que se sàpia encara si es renovarà o no—, atés que els problemes logístics no han desaparegut. I l’última prova d’aquestes complicacions en els subministraments s’està vivint en relació amb la furgoneta Transit Connect.

Segons ha pogut saber aquest diari per fonts coneixedores de la situació productiva de la factoria, fins dijous passat, un volum pròxim a les 4.600 unitats d’aquest model es trobaven sense poder ser completades a causa de l’escassetat d’una peça. Aquest component seria, segons afigen les fonts esmentades, un mòdul de remolc conegut com a TRM pertanyent a la xarxa de comunicació del sistema elèctric d’aquesta furgoneta de la multinacional estatunidenca.

Escassetat durant setmanes

Actualment, Almussafes fabrica unes 300 unitats d’aquest vehicle per dia dins del seu sistema B de producció, que actualment funciona només en el torn de matí per l’ERTO. A aquest ritme de fabricació, per tant, l’acumulació de furgonetes a les quals els falta la peça s’hauria estat forjant durant les últimes setmanes. Segons assenyalen les fonts, aquestes Transit Connect s’estarien deixant aparcades tant a Almussafes com a la terra campa de la firma de l’oval a Cheste, i, quan es tinga més disponibilitat del mòdul, poder finalment acabar-les per complet.

En aquest sentit, cal no oblidar que just aquesta furgoneta va ser el model —dels dos que encara resisteixen a la fàbrica, al costat d’un Kuga que s’ha convertit en un atractiu a l’alça per a la companyia per tindre unes vendes en creixement— que es va quedar sense produir una sola unitat durant dues setmanes del passat mes de maig (entre els dies 15 i el 26) a causa d’aquests problemes en la cadena de subministraments. Tota aquesta situació, a més, es produeix en un moment complex a escala productiva tant per a la factoria com per a la furgoneta en particular a l’espera de conéixer una inversió elèctrica sense encara una data clara de començament. No en va, la planta valenciana acumulava un descens en unitats produïdes del 12 % fins a l’última setmana de maig respecte al mateix període de l’any passat, encara que la furgoneta havia rebaixat els seus números el doble, quasi un 24 %.

Pròxima generació

D’altra banda, se sap que la pròxima generació de la Transit Connect no es farà a Almussafes. En aquesta línia, fonts en la planta consultades fa diverses setmanes assenyalaven ja al fet que la multinacional estaria estudiant un adeu de la furgoneta després de l’estiu, encara que Ford encara no ha facilitat una data oficial d’eixida de la planta. Només el temps, per tant, dirà el seu final exacte.