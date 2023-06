González Pons, Alberto Fabra i Macarena Montesinos seran els caps de llista del PP valencià al Congrés

El Comité Electoral del PP s’ha reunit, aquest dilluns, per a aprovar la llista dels aspirants que encapçalaran les candidatures de la formació al Congrés dels Diputats amb què concorrerà a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol. En conjunt, es renoven 39 dels 52 caps de llista, és a dir el 75 %.

En el cas valencià, la renovació és total respecte a 2019, encara que sense sorpreses respecte a les travesses prèvies. Esteban González Pons, sotssecretari d’Organització i home fort del partit a Génova, serà el número u per València. Relleva Belén Hoyo, que va liderar la llista del PP de fa quatre anys, amb Pablo Casado al capdavant de la formació conservadora. Així i tot, Hoyo, que s’ha sabut ressituar després de l’arribada d’Alberto Núñez Feijóo, sembla que podria ser la número dos.

Tampoc hi ha hagut sorpreses a Alacant i Castelló, on el primer lloc de la candidatura del PP serà per a Macarena Montesinos i Alberto Fabra, respectivament. En 2019, les llistes dels conservadors en aquestes dues circumscripcions van estar encapçalades per César Sánchez i Óscar Clavell.

Està previst que la resta de candidats del PPCV que s’integraran en les llistes del 23J al Congrés es coneguen a mitjans d’aquesta setmana, segons fonts de la direcció autonòmica.