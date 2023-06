El jurat tria els nou angelets que entonaran el cant de la Puríssima a Ontinyent

Un total de 12 escolars, de 3r de Primària, van acudir a la crida que anualment fa la Societat de Festes de la Puríssima per a la selecció de les veus encarregades d’entonar, en les pròximes festes patronals, les estrofes que tant van agradar als habitants de la vila en 1662, i que, any rere any, ressonen a la localitat com a preludi a les grans festivitats cap al 8 de desembre.

El cant, que roman inalterat durant més de tres segles, forma part de la personalitat i el patrimoni cultural, social i religiós d’Ontinyent i la Comunitat Valenciana. La seu del Centre Cultural Caixa Ontinyent va reunir, a les deu i mitja del matí del dissabte 10 de juny, els candidats i el jurat qualificador, presidit pel mateix president, Javier Reig García, i integrat, a més, per Víctor Climent Ferri, vicepresident, i quatre persones vinculades al món de la música: Charo Martos, Enrique Peidro, Toni Alfonso i Rafael A. Gandía. Hi va actuar com a secretari, amb veu però sense vot, el secretari mateix de l’entitat, Santiago Martínez. Després de sentir tots i cadascun dels aspirants en una prova pública, es va emetre el veredicte següent, que conforma, d’aquesta manera, el grup d’angelets de 2023, integrat per nou xiquets i xiquetes: Carlos Ureña Gandía, Paula Úbeda Gandía, Marc Molina Galbis, Lourdes Martínez Vidal, Lucía Carrasco Gandía, Alex Cucart Gramage, Natxo Alberca Palop, Leyre Aguirre i Almudena Cambra Pomar.