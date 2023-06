Rubén Baraja vol fitxar gol per a la davantera

El València CF està obligat a invertir en la davantera. Rubén Baraja afronta el mercat amb l’obligació i la convicció de fer canvis en la posició de 9. L’equip té un problema en atac i el club ha de solucionar-lo aquest estiu. Edinson Cavani, Hugo Duro i Marcos André van acabar la temporada convertits en la pitjor tripleta de davanters de la Lliga. Només set gols entre els tres és un bagatge molt pobre. Ni els números ni les sensacions els avalen. El Pipo ho té clar: vol un davanter que aporte gols. Peter Lim i el mercat tindran l’última paraula.

La falta de punteria ha condemnat l’equip a lluitar per la permanència aquesta temporada. Gennaro Gattuso, primer, i Baraja, després, van trobar a faltar els gols dels seus davanters. La sequera realitzadora de Cavani (5), Hugo Duro (1) i Marcos André (1) ha passat factura. Cap dels tres 9 va estar a l’altura. Per increïble que semble, els seus set gols només s’han traduït en 2 punts per a l’equip: l’empat (2-2) contra l’Elx de Mestalla, amb doblet de Cavani, i l’empat contra el Sevilla (1-1) del Sánchez Pizjuán, amb gol de l’uruguaià. Els altres dos gols del Matador en les derrotes contra el Mallorca i el Vila-real no van servir de res. El gol d’Hugo Duro va ser el cinqué en la golejada (5-1) al Getafe. El de Marcos André va ser el segon en la victòria folgada (3-0) contra el Celta de Vigo.

Baraja no va acabar la temporada content amb cap d’ells. El Pipo ho va escenificar en el partit de l’última jornada al Benito Villamarín. Cavani i Hugo Duro es van quedar sense minuts en la banqueta. L’entrenador va preferir donar entrada al jugador del planter Alberto Marí en la segona part abans que a ells. El descontentament del cos tècnic venia de lluny. Els dos van anar perdent protagonisme en les últimes setmanes del campionat. L’equip, de fet, va afrontar les últimes dues finals per la salvació contra l’Espanyol i el Betis sense davanter centre nat: Justin Kluivert va ser el triat.

El club escoltarà ofertes

El futur de Cavani, Hugo Duro i Marcos André està en l’aire. El club escoltarà ofertes pels tres de dalt aquest estiu. Cap dels tres té el lloc assegurat la pròxima temporada. A Cavani li queda un any de contracte (2024) i, de moment, la versió del seu entorn és que vol continuar. En els últims dies se l’ha relacionat, des de l’Argentina, amb el Boca Juniors. El València va executar l’opció de compra per Hugo Duro l’any passat i té contracte fins a 2026. Marcos André (ja amb doble nacionalitat des de desembre) també acaba la seua vinculació amb el València en 2026. Va acabar la temporada amb un trencament del menisc extern del genoll dret, però estarà a la disposició de l’entrenador quan comence la pretemporada al juliol. L’estiu serà llarg per als tres.

L’equip va sobreviure, en el tram final de la temporada, gràcies als gols dels jugadors del planter Javi Guerra, Diego López i Alberto Marí, i dels seus jugadors d’atac més en forma: Samuel Lino i Justin Kluivert. El brasiler i el neerlandés, davant de la falta dels gols del 9, van acabar la temporada convertits en els màxims golejadors de la plantilla. Tots dos amb 6 gols en la Lliga. Cal remuntar-se fins a la campanya 16/17 per a trobar uns registres tan pobres. Aquell any, Simone Zaza, Santi Mina i Munir El Haddadi van finalitzar la temporada amb 6 gols en la Lliga, lluny dels 11 de Gonçalo Guedes i Carlos Soler en la campanya 22/23, els 16 de Rodrigo Moreno en la 17/18, els 13 de Paco Alcácer en la 15/16 o els 12 de Dani Parejo en la 14/15. Tots ells venuts per Meriton.

El club també haurà de prendre una decisió amb el canterano Alberto Marí. El davanter del Mestalla que va donar els tres punts amb el seu gol al Celta de Vigo en la prolongació acaba contracte en 2024, però, a diferència de Javi Guerra i Diego López, encara no ha rebut la telefonada del club per a renovar. L’alacantí s’ha guanyat un lloc en el primer equip com els seus companys del filial. El club i Baraja hauran de prendre una decisió.