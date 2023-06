Alerta taronja per pluja i pedra aquesta vesprada en tota la Comunitat Valenciana

La inestabilitat meteorològica tornarà a marcar la jornada de hui a la Comunitat Valenciana. Malgrat que el dia ha començat amb cels rasos i temperatures pròpies de l'inici de l'estiu en molts punts, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) posa fi a aquest episodi de calor i alerta que a partir del migdia els valencians haurem de tornar a substituir els ventalls pels paraigües.

A més, no deixa dubtes per a aquells escèptics que creguen que podran esquivar les precipitacions, ja que el comunicat meteorològic reflecteix que la probabilitat de pluges és del 100 % a les tres províncies, encara que les precipitacions es donaran de manera desigual. Així, Aemet activa l'alerta groga en tot el territori valencià a excepció del litoral sud de València i el litoral nord d'Alacant, on l'avís és de color taronja.

En aquests dos punts l'agència de meteorologia alerta d'un risc important de tempestes on es podria arribar a acumular fins a 40 litres per metre quadrat en només uns minuts. A més, en aquestes zones la probabilitat de pedra és molt alta, per la qual cosa mantenen l'alerta taronja activada fins a la mitjanit.

13/06 12:01 #AEMET #FMA nivel naranja por tormentas y/o lluvias para hoy en Cataluña, Baleares y C. Valenciana . Imagen en vigor a las 12:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/oS5gOiHPt3 — AEMET (@AEMET_Esp) 13 de junio de 2023

En la resta de territori valencià també es preveu una incidència alta per les pluges, per la qual cosa es manté activa l'alerta groga a partir del migdia i fins a la mitjanit, encara que s'adverteix que s'espera que el pitjor arribe a primera hora de la vesprada.

Així, Aemet preveu pluges que podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora, encara que aquestes podrien arribar puntualment fins als 40. A més, adverteix que la pedra podria arribar a molts punts de l'interior i del litoral de les tres províncies, per la qual cosa recomana incrementar la precaució i manté les alertes fins al final del dia.