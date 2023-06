Comencen les obres de la ronda de circumval·lació que unirà de nord a sud Foios

Arranquen les obres en dos nous trams de la ronda de circumval·lació de Foios que permetran connectar de nord a sud el municipi, evitant el trànsit rodat per l'interior de la població i creant una via per a vianants i ciclistes de tres quilòmetres segura i còmoda. Una actuació que, en paraules de l'alcalde de Foios en funcions, Sergi Ruiz, “no sols millorarà les connexions del municipi, sinó que fomentarà una mobilitat més sostenible”.

El dilluns van començar les obres d'urbanització a Antic Regne de València, en les quals s'invertiran un total de 243.000 € per a actuar en uns 300 metres lineals de ronda, donant continuïtat a un passeig amb vorera i carril bici que anirà des de l'antic escorxador fins a la nova rotonda de la CV300. A més, el dijous 15 de juny arrancaran les obres en el tram de ronda que va pel camí de la Creu. Aquest segon projecte ascendeix a 374.000 € i consisteix a desplaçar el carril bici al costat de la via de Metrovalencia, deixant l'altra vorera únicament per a vianants i millorant les condicions per a vianants i ciclistes. D'altra banda, es trasllada la banda d'aparcaments al costat de la vorera amb l'objectiu de fer més segur el trànsit de vehicles i de persones usuàries del poliesportiu i de l'alumnat de l'institut. Les obres tenen un termini de 4 mesos i hauran d'estar finalitzades a l'octubre.