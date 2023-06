Els familiars dels soterrats a la vall de Los Caídos demanen al Govern veure 'in situ' les exhumacions

Els familiars de 128 víctimes de la vall de Cuelgamuros (abans vall de Los Caídos) han demanat al Govern veure in situ els treballs d'exhumació i presenciar l'extracció dels cossos, igual que va ocórrer amb les famílies del dictador Francisco Franco i del fundador de la Falange, Primo de Rivera.

La petició l'ha formulada l'advocat de les famílies, Eduardo Ranz, en un escrit remés aquest dimarts al ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, un dia després de l'inici dels treballs forenses per a l'exhumació dels cossos d'aquestes 128 víctimes.

"Volem sol·licitar, mentre científicament siga possible, l'accés al lloc de la intervenció, amb la finalitat d'assimilar in situ els treballs d'exhumació, així com estar presents el dia de l'extracció, conforme als precedents històrics que van marcar les famílies del dictador i del fundador del partit únic, exhumats en el mateix lloc, en els anys 2019 i 2023, respectivament", assenyala.

L'advocat de les famílies confia a rebre una resposta "satisfactòria i reparatòria" per part del Ministeri a aquesta sol·licitud.

A la vall de Cuelgamuros, que va canviar el seu nom després de la recent entrada en vigor de la Llei de memòria democràtica i és considerada la major fossa comuna d'Espanya, hi ha enterrades 33.833 restes de víctimes dels dos bàndols de la Guerra Civil.

No obstant això, els treballs forenses d'exhumació iniciats aquest dilluns afecten només les 128 víctimes reclamades pels seus familiars.

La vall va acollir també les restes del dictador Francisco Franco i del fundador del partit feixista Falange Espanyola, José Antonio Primo de Rivera.

Ambdós van ser exhumats en presència dels seus familiars: Franco en 2019 per ordre del Govern i Primo de Rivera enguany, en aplicació de la Llei de memòria democràtica.