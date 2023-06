Escrivá relaxa els requisits per a regularitzar i sumar milers de migrants al mercat laboral

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aprovat una instrucció per a relaxar els requisits i regularitzar la situació administrativa de milers de migrants, amb la intenció de sumar-los al mercat laboral. El ministre José Luis Escrivá ha modificat el reglament d'estrangeria, aprovat el juliol passat, per a facilitar que aquelles persones sense permís de treball puguen accedir a formacions i aconseguir llicència per a poder signar un contracte. Fins ara el reglament excloïa aquells cursos amb una duració inferior a 200 hores, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar El Periódico, del grup Prensa Ibérica, de fonts de Seguretat Social. Els canvis ja han entrat en vigor.

Escrivá va justificar el seu reglament d'estrangeria davant la necessitat d'aflorar part de la migració irregular que ja viu a Espanya i que ha de guanyar-se la vida d'alguna manera per a subsistir. I la nova instrucció busca agilitar aquestes regularitzacions, que fins ara havien anat a un ritme inferior al que pretenia el Ministeri, després de sis mesos de plena vigència de la norma. Des de Seguretat Social no han fet fins ara un balanç de quantes persones han passat a tindre un permís de treball després de l'entrada en aquests primers sis mesos de vigència del reglament.

Si bé aquestes mateixes fonts afirmen que havien rebut comentaris per part de les ONG i entitats col·laboradores que moltes persones, especialment dones, no acabaven sol·licitant la formació per arrelament pels requisits. Segons les seues dades, només el 31 % de les sol·licituds d'arrelament per formació eren de dones. Per a corregir-ho, ara el Ministeri suprimeix l'obligatorietat que els cursos de formació hagen de tindre una duració de més de 200 hores (ara en podran ser menys) i que siguen presencials (ara valdran també els en línia).

Arrelament laboral

La llei, fins a l'aprovació del reglament, exigia que la persona estrangera acreditara que ha viscut a Espanya un mínim tres anys i té vincles familiars o aportara algun informe que acreditara la seua inserció en la societat espanyola. Però també li exigia que aportara un contracte amb una duració mínima d'un any. El problema és que, sense permís de treball previ, era molt difícil això segon. El bucle de "sense papers no hi ha contracte i sense contracte no hi ha papers".

Per a millorar la vida d'aquesta part de la població en situació irregular, la norma permetia a una persona d'origen estranger demanar residència temporal si durant els dos anys previs havia treballat legalment un mínim de sis mesos durant 30 hores setmanals. O 15 hores setmanals durant un any. Això facilita als estudiants en formació que encadenen el seu permís de treball una vegada acaben els estudis. Perquè si durant la seua formació accedeixen a un contracte laboral de 30 hores setmanals (el màxim permés pel reglament) i l'allarguen durant sis mesos, ja poden accedir a l'arrelament laboral.