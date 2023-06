L'esquerra fa una crida a no fer "ni un pas arrere" davant el pacte PP-Vox

L'anunci del pacte de govern entre PP i Vox per a investir Carlos Mazón com a president de la Generalitat ha provocat la reacció de l'esquerra valenciana, que ha criticat que els populars hagen obert les portes del Consell a la ultradreta i han reclamat no fer "ni un pas arrere" en drets i llibertats.

"Un dia molt trist per a la democràcia valenciana", ha indicat el que fora candidat de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví, que ha assenyalat que PP i Vox han anunciat un govern que "ataca les dones, els serveis públics, la nostra llengua i cultura, les persones LGTBI i el medi ambient. Treballarem sense descans per a fer la millor oposició contra el pitjor govern". Després de denunciar que el PP pacte "amb un partit que nega la violència masclista liderat per un condemnat per violència masclista", Baldoví ha emfatitzat: "No permetrem ni un pas arrere en drets i llibertats". "Dues setmanes, dues mentides", ha publicat en Twitter Compromís sobre les suposades línies roges del PP de governar en solitari. En la mateixa línia, l'alcalde de València en funcions, Joan Ribó, ha lamentat en la mateixa xarxa social que PP i Vox "només han necessitat una reunió de poc més d'una hora per a repartir-se els càrrecs d'un govern". "Cap dona en la taula, però sí un condemnat per maltractaments. Tota una declaració d'intencions del que representen", ha advertit. Esquerra Unida, per la seua banda, ha compartit un tuit en el qual condemna "amb fermesa l'entrada de la ultradreta en el Govern Valencià" i promet estar "davant, defensant les conquestes dels últims anys i els interessos dels treballadors". "Sense complexos pacten amb la ultradreta", ha afegit la coordinadora de la coalició, Rosa Pérez Garijo. "La rapidesa amb la qual s'ha signat l'acord de la vergonya hauria de reafirmar-nos en la necessitat d'unitat, valencianisme i defensa de la llibertat", ha expressat per la seua banda Nahuel González, militant d'EU que ocuparà el número 3 de la candidatura de Sumar a València. En aquest sentit, ha fet una crida a "tancar files en clau valenciana per a encarar el camí cap al 23J amb il·lusió i esperança, sabent que podem véncer la por". També han fet declaracions en el PSPV, que ha assenyalat que el pacte "fa olor de naftalina" i que suposa una "reculada". El que va ser director de campanya dels socialistes el 28M, Miguel Soler, ha acusat el PP de "retre homenatge a l'extrema dreta i obrir-li les institucions". "Han condemnat els valencians a quatre anys de reculada", ha expressat. "La involució s'obri pas a València, Vox-PP acorden governar junts a la Comunitat Valenciana", ha dit per la seua banda el número dos en la llista per València dels socialistes i exministre José Luis Ábalos, que ha afegit que el PP "no té intenció de deixar de fer-ho en 135 ajuntaments i en diverses comunitats amb aquells que neguen el canvi climàtic i la violència masclista".