Pinten i tanquen la font de l'Albereda on celebra els seus triomfs el Llevant UE

L'Ajuntament de València ha pintat i tancat la font del passeig de l'Albereda (al costat del pont del Real) en previsió de possibles celebracions de l'afició del Llevant UE, que aquest cap de setmana disputa el seu últim partit per a ascendir a Primera Divisió. Es tracta d'un lloc emblemàtic per als seguidors llevantinistes, i des dels serveis municipals han cregut convenient donar-li a la font el color blanc que llueix ja des de fa alguns anys. Així mateix, han col·locat tanques al voltant per a protegir-la de la multitud.

Dues fonts bessones Batejades com «Els quatre elements» i «Les quatre estacions», a l'Albereda hi ha dues fonts bessones (l'altra està al costat del pont d'Aragó) que han sigut pintades de negre i de blanc en els últims anys, segons la interpretació que cada equip de govern feia del seu origen. En l'actualitat estan de blanc i així han sigut pintades de nou, almenys la situada en les proximitats del pont del Real, en l'entorn del qual es produeixen les concentracions futboleres.