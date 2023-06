El València CF manté la 'tarifa Champions' en els abonaments 23/24

El València CF presentarà aquest dimecres la campanya d'abonaments per a la temporada 2023/24. El club congelarà els preus una temporada més. És a dir, mantindrà la 'tarifa Champions' per cinqué any consecutiu malgrat els nous objectius esportius del club.

El club mantindrà els preus de la campanya 22/23 a excepció de dues grades: la Grada Familiar i la Grada d'Animació Jove. Les dues grades veuran incrementats els seus preus equiparant-les amb altres zones similars de l'estadi. Els preus dels abonaments de la temporada 23/24 oscil·laran entre els 1.640 euros del més car i uns 200 euros el més barat. El preu mitjà serà pròxim als 400 euros. El club mantindrà la seua política de descomptes per antiguitat i accionistes, així com per assistència i fidelitat. La novetat en aquesta nova campanya d'abonaments és que se'n podrà fraccionar el pagament fins a les 10 quotes. També s'incorpora el 'passe de proximitat' amb tecnologia de radiofreqüència (NFC) per a facilitar l'entrada a l'estadi en els torns. Els abonats podran renovar el passe en línia a través del portal del soci. El valencianisme respondrà com ho ha fet sempre. L'any passat van arribar als 36.230 abonats. Malgrat ser una de les temporades més difícils de la història, es va arribar a una mitjana de 40.858 espectadors. Mestalla mai falla.