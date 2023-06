Carlet, l’Alcúdia i Castelló consoliden les seues cooperatives entre les més potents

La Ribera Alta és un referent agrari fins i tot en un moment delicat per al sector. Tres de les seues cooperatives s’han consolidat, en els últims anys, com les més potents de la Comunitat Valenciana. L’últim balanç anual de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries Valencianes, referent a l’exercici 2021, situa de nou les de Carlet, l’Alcúdia i Castelló entre les deu amb més facturació. El trio riberenc figura en el top ten autonòmic per tercer any consecutiu.

El document posiciona la comarca com un dels territoris amb més cooperatives. Les vint de la Ribera Alta només se situen per darrere de les 29 de la Plana Baixa i les 26 de la Plana d’Utiel-Requena. Per darrere ja queden la Plana Alta (17), la Vall d’Albaida (14) i la Serrania (14). En conseqüència, la Ribera Alta és una de les comarques que més ocupacions genera gràcies a les seues cooperatives, al costat de la Plana Alta. En un context marcat pels minvaments en algunes de les principals varietats d’arbres fruiters que es cultiven a la comarca, les tres entitats mencionades han millorat la seua facturació entre els exercicis 2020 i 2021. Una tendència generalitzada entre les cooperatives més potents, ja que les deu primeres han augmentat el seu volum de negoci des dels 445,81 als 453,77 milions. Les cooperatives de Carlet i l’Alcúdia superen, cadascuna, els quaranta milions d’euros en ingressos La Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet torna a ser la millor posicionada en la classificació autonòmica. D’un any a un altre, ha passat del seté al cinqué lloc, gràcies a un volum de negoci de 40,59 milions d’euros. Una xifra que implica un creixement del 3,8 % respecte a 2020. L’entitat carletina se situa per darrere de Surinver (Pilar de la Horadada), San Alfonso (Betxí), Avicultores y Ganaderos (Silla) i San Isidro (Benicarló). Encara que és la Cooperativa Nuestra Señora del Oreto (Canso) de l’Alcúdia la que ha experimentat una major expansió. Mentre que el balanç de l’exercici 2020 la posicionava com la novena amb una facturació més elevada de la Comunitat Valenciana, un any després ja ocupa la sisena plaça (era novena en l’últim balanç), molt prop de la de Carlet. El 2021 es va saldar amb 40,34 milions d’ingressos, enfront dels 31,27 de l’anterior. Suposa un increment del 29 % en tan sols un any. La Cooperativa del Camp de Castelló tanca el top ten de les cooperatives valencianes, la mateixa posició que ha ocupat des que va ingressar en el rànquing autonòmic fa tres anys. Igual que les de Carlet i l’Alcúdia, la seua facturació ha crescut entre els exercicis 2020 i 2021 en passar de 29,02 a 30,80 milions. Això suposa un increment del 6,1 %. Alemanya, principal destinació Un altre fet significatiu és que dues de les cinc cooperatives valencianes amb més d’exportació a l’estranger van ser de la Ribera. Canso lidera el particular rànquing, amb una facturació exterior de 36,3 milions. Dit d’una altra manera, el 76 % del seu negoci depén de vendes a altres països. El segon lloc també és per a una entitat riberenca: la Cooperativa del Camp. En el seu cas, van ser 29,26 milions. O, cosa que és el mateix, el 95 %. La pràctica totalitat de la seua producció es consumeix en llars més enllà de les fronteres espanyoles. Segons les dades recopilades per la federació de cooperatives valencianes, Alemanya és el principal país receptor de la producció agroalimentària que s’exporta des de la Comunitat, amb un 22,3 % de les fruites i verdures venudes a l’estranger. A continuació hi ha França, amb un 16,4 %. Itàlia és el tercer mercat amb més compres, amb el 8,3 %, i el Regne Unit, el quart (7,6 %). Els Estats Units o la Xina importen més productes valencians que alguns països europeus.