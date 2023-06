Catalá hereta l’estudi sobre el trànsit al carrer Colom

La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau definitiu a l’estudi previ del trànsit i els aforaments al carrer Colom, que es va elaborar entre juny i desembre de 2022. Aquesta decisió es va fer oficial en una resolució datada el dilluns 12 de juny, que serà aprovada en la junta de hui. En la pràctica, implica que el Govern municipal sortint de Joan Ribó deixa sense escometre la possible reestructuració d’aquesta cèntrica via comercial, però sí que compta amb un informe sobre la mobilitat en la zona. El regidor de Mobilitat Sostenible en funcions, Giuseppe Grezzi, ha proposat la suspensió temporal del contracte d’anàlisi de possibles solucions per a la millora del trànsit de vianants pel carrer Colom, mantenint l’accés a l’EMT, taxis, residents i autoritzats.

“El treball ja es va fer fa temps” Ara bé, la reforma en si de Colom serà un projecte que heretarà la nova alcaldessa del PP, María José Catalá. Fonts de Mobilitat Sostenible assenyalen que el contracte ara liquidat “ja va finalitzar fa temps. La suspensió es va acordar també en el seu moment, per a fer mesuraments de dades necessàries per al treball. Ara s’aprova aquesta resolució que estava pendent, un simple tràmit administratiu”, han aclarit les fonts consultades. Com indica la resolució signada per Grezzi, atesa la intensitat de circulació al carrer Colom i el carrer Xàtiva en les diferents maneres de transport, i després de les sessions de participació ciutadana celebrades els dies 28 i 29 de juny de 2022, es va considerar important la realització d’aforaments específics en la zona d’estudi per part del Centre de Gestió de Trànsit. En coincidir el desenvolupament del contracte amb la disminució de circulació durant el mes d’agost, es va estimar convenient l’execució d’aquests aforaments a partir del mes de setembre, coincidint amb la normalització de l’activitat general de la ciutat. Per això, en data 14 de juliol de 2022 es va acordar la suspensió temporal del contracte des del dia 15 de juliol de 2022 fins al lliurament dels resultats dels aforaments a l’adjudicatària. En data 17 de novembre de 2022 es van remetre per correu electrònic a l’adjudicatària del contracte els resultats dels aforaments realitzats a Colom, i es reprenia el termini de 42 dies restants fins a la finalització del contracte. Amb tot, malgrat disposar d’aquest informe sobre el trànsit a Colom, ja fa sis mesos, Grezzi va anunciar que no podria escometre’s aquesta reforma per mancar de pressupost per a executar-la. De fet, ja va advertir que era un projecte que hauria de reprendre’s després del 28M.