Els sindicats negocien amb Marie Claire un mínim de 80 treballadors

El futur immediat de Marie Claire continua sent una incògnita. Els sindicats i la direcció de la històrica tèxtil amb seu a Vilafranca continuen negociant a contrarellotge les condicions de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que planteja l’empresa per a no abaixar la persiana i que afectarà quasi el 70% de la plantilla. UGT i CCOO rebutgen les xifres i ja han proposat a la mercantil retallar els acomiadaments.

Sindicats i empresa van tornar a veure’s aquest dimarts les cares (ja van tres reunions) i des de la direcció de Marie Claire es va insistir de nou en les dues opcions. La primera és parar l’activitat en els pròxims dies, anar a concurs, presentar ERO per a tota la plantilla i liquidar la companyia. La segona implica acomiadar 190 persones (quasi set de cada deu treballadors), amb la qual cosa es quedaria només amb uns 120 (entre 50 i 60 estarien en l’àrea de producció de Vilafranca), una xifra que li permetria mantindre una activitat mínima.

L’empresa no ha variat gens la seua postura i tant UGT com CCOO consideren que amb aquesta xifra d’empleats és “impossible” mantindre una mínima activitat productiva als Ports. Per aquest motiu, els representants dels treballadors han proposat augmentar aquesta xifra fins a 70 o 80, pràcticament la mateixa quantitat de professionals que estan en actiu actualment, atés que la tèxtil està immersa, des de principis d’any, en un ERTO que afecta dos terços dels seus empleats. L’ERTO finalitza el 30 de juny i els sindicats anuncien que, si no hi ha comunicació de l’empresa o acord, continuaran treballant.

Proposta al Fogasa

Tant UGT com CCOO consideren que encara que el pla de mínims que planteja l’empresa és millor que tancar la fàbrica “no és una alternativa industrial” per a la comarca. “Hem sol·licitat nova documentació respecte al pla de viabilitat i a la situació de la firma, perquè entenem que la proposta resulta insuficient”, insisteixen des dels sindicats, que també van valorar la “massiva assistència” a la manifestació de divendres passat i en la qual unes 2.000 persones van eixir al carrer per a cridar que “Marie Claire no es tanca”.

Mentre segueixen les negociacions (totes dues parts tornaran a veure’s les cares dilluns), des de l’empresa continuen movent fitxa per a fer viable el seu pla de negoci. La tèxtil ja ha demanat formalment al Fons de Garantia salarial (Fogasa) que es faça càrrec de les indemnitzacions dels treballadors que estaran afectats per l’ERO i també manté contactes amb l’Institut Valencià de Finances (IVF) per a renegociar el deute, que, només amb aquesta entitat, ascendeix a 21 milions.

A més, Marie Claire manté contactes amb fons d’inversió, socis externs i socis internacionals perquè injecten uns tres milions d’euros.