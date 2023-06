Les tempestes i el graníssol deixen carreteres tallades i carrers negats

Malgrat que el dia començava amb cels clars i temperatures típiques d’inicis de l’estiu en molts punts de la Comunitat Valenciana, l’arribada d’una nova DANA va posar fi a una treva meteorològica i va deixar grans registres de pluges per tot el territori valencià.

La ciutat de València i la seua àrea metropolitana van patir una forta arruixada a partir de les 21 hores, amb una gran activitat de llamps. Una de les localitats més afectades va ser la Pobla de Vallbona. “No hi ha manera d’entrar al poble”, assegurava anit una jove a la Policia Local. I és que uns vint carrers van haver de ser tallats després d’una forta tromba en aquest municipi de la comarca del Camp de Túria. Dues cases es van inundar a la urbanització Maravisa i San Martín; a més, al carrer Dénia va caure un arbre de grans dimensions i dos vehicles van ser arrossegats per l’aigua al carrer Ferrero Belda.

Les entrades principals al municipi també es van tallar, la qual cosa va provocar llargues retencions en la CV-35 des de San Antonio de Benagéber. En concret, s’hi van veure afectades la carretera que va de l’Eliana a la Pobla i la de Benaguasil a la Pobla, a més de vies principals com els carrers Guillermo Roch i Poeta Llorente.

Les primeres tempestes es van començar a registrar a partir del migdia en molts punts de Castelló, on les fortes precipitacions van vindre acompanyades de graníssol en alguns municipis com Artesa, Borriana o Artana. Hores després, la voracitat de la DANA va actuar de manera generalitzada per tot el territori valencià.

A Forna es van acumular 47 litres per metre quadrat en tot just unes hores, 41 dels quals van caure en només vint minuts. També van ser alts els registres pluviomètrics a Orihuela, on es van comptabilitzar fins a 25,6 litres per metre quadrat en tot just vint minuts, la qual cosa va provocar importants inundacions als carrers d’aquesta localitat alacantina, ja que els embornals no donaven treva davant tanta aigua.

Passades les sis de la vesprada, les pluges van superar els 30 litres per metre quadrat en alguns punts de la província de València com Xàtiva o Bicorp.

Segons les dades de l’Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet), els punts en els quals més va ploure al tancament d’aquesta edició van ser Benilloba (69,3 l/m²), Beniafé (55,4 l/m²); Aspe (9,5 l/m²) i Oliva (45,6 l/m²). D’altra banda, els pluviòmetres de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van registrar 25,6 l/m2 a Caudete de las Fuentes i 20,6 a Montanejos.

Es desborda el riu Caldés

El cúmul d’aigua en tot just uns minuts va provocar que els serveis d’emergència hagueren d’atendre diferents incidències. L’Ajuntament de Cinctorres va avisar del desbordament del riu Caldés, la qual cosa va provocar el tall de diverses carreteres al municipi. A més, el Consorci de Bombers de València va haver de realitzar sanejaments a Venta del Moro i el Consorci de Bombers d’Alacant va haver d’atendre fins a quinze serveis d’extracció d’aigua en baixos i en vehicles embossats als municipis d’Elx i Orihuela.

A més d’aquestes incidències per inundacions, les tempestes també van provocar diversos conats d’incendis per culpa de l’aparell elèctric descarregat. Així, a Gilet, un “llamp dorment” o “latent” provocava, ahir al migdia, un foc que afectava una zona boscosa i amenaçava d’estendre’s per una urbanització.