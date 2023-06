El PP aprova les llistes del 23J a la Comunitat Valenciana

El Comité Electoral del PP ha aprovat, aquest dimecres, les llistes electorals per al Congrés dels Diputats i el Senat amb les quals el PP concorrerà el pròxim 23 de juliol a les eleccions generals a la Comunitat Valenciana. Gánova ja va confirmar fa dies els caps de llista de les tres províncies i ara completa les candidatures, sense grans sorpreses entre els populars valencians. Alguna permuta entre Cambra Alta i Baixa i alguna concessió a exmembres de Ciutadans, però sense més sobresalts.

Com va avançar aquest diari, Belén Hoyo acompanyarà Esteban González Pons com a número dos al Congrés per València. Hoyo va ser la cap de llista en 2019. Per aquesta circumscripció, el PP va obtindre llavors quatre diputats i ara confien a ampliar representants. Així, Esperanza Reynal (número 3), Fernando de Rosa (4) i Carlos Gil (5) estan tots en disposició d’obtindre escó a Madrid.

Amb Reynal s’inclou un perfil pròxim al PP municipal de València que comanda María José Catalá. En el cas de De Rosa, salta del Senat al Congrés, just el camí invers al de Luis Santamaría, que, després de cobrir la legislatura a la Cambra Baixa, passa ara a l’Alta. Mentrestant, Gil, alcalde de Benavites, és considerat un afí al diputat nacional Vicente Betoret i que, en el seu moment, no va dubtar a posicionar-se com a crític amb la direcció d’Isabel Bonig.

Lloc a ex de Cs a Alacant

Per Alacant, el PP situa, darrere de Macarena Montesinos, Joaquín Melgarejo, president de la Comissió Tècnica de l’Aigua de la Diputació d’Alacant. També pesca de la corporació alacantina Julia Parra, exvicepresidenta de l’organisme (governat per Carlos Mazón en coalició amb els liberals) amb Cs i que, poc abans del 28M, va abandonar la formació taronja per a després integrar-se en el PPCV. El quart lloc és per a César Sánchez, que va liderar la llista en 2019 i que, amb aquells resultats, no repetiria com a diputat nacional.

Quant a Castelló, Óscar Clavell, qui també va ser el número u fa quatre anys, serà el dos ara per darrere d’Alberto Fabra. El PP va obtindre un diputat per aquesta circumscripció en 2019.

Els candidats a senadors

Quant al Senat, el PP situa Eva Ortiz, Agustín Almodóvar i María Dolores Esteve com els tres candidats per Alacant; Santamaría, Estela Darocas i Rubén Moreno per València i Vicente Martínez, Susana Marqués i Vicente Tejedo, per Castelló.

El termini per a tancar les llistes conclou dilluns que ve, 19 de juny.