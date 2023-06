El PSPV de Sagunt se centra a buscar un pacte amb EU-Podem

Els socialistes de Sagunt continuen intentant assegurar-se una majoria municipal que els permeta governar sense sobresalts, en un mandat en el qual és clau per a la ciutat la pròxima instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen, amb una inversió superior als 4.500 milions, que preveu crear 3.000 ocupacions directes i 30.000 induïdes.

Malgrat aconseguir una victòria sense precedents a la ciutat, que els va donar 12 regidors, l’actual alcalde en funcions, Darío Moreno, prefereix arribar a un pacte que assegure l’estabilitat i que garantisca la majoria en el ple al Govern local.

Quan falten uns dies perquè dissabte es constituïsca el nou ajuntament, els esforços estan centrats a arribar a un pacte amb EU-Podem.

Aquest escenari arriba després que els plantejaments inicials de reeditar l’actual tripartit amb Compromís i EU xocaren amb el ressentiment nacionalista i la seua preferència per passar a l’oposició, després de caure de 5 a 2 regidors. Aquesta aposta per reprendre l’acord a què es va arribar en 2019 anava en total sintonia amb l’acord, aquest dilluns, en l’àmbit autonòmic pels partits integrants del Botànic de cara a “propiciar el màxim nombre de governs progressistes”. No obstant això, el mateix candidat nacionalista, Pepe Gil, ja es va mostrar poc inclinat a aquesta opció després del 28M, a preguntes de Levante-EMV. A més, els passos que s’han fet des de Compromís han anat en aquesta direcció, fins i tot amb la difusió d’un comunicat, divendres passat, que incloïa dures crítiques a la gestió de la Regidoria de Medi Ambient per part dels seus encara socis del PSOE; un gest sens dubte indicatiu que es posaven “en mode oposició”, com va avançar aquest diari.

A aquesta “autoexclusió” pública de Compromís es va unir la dels segregacionistes d’Iniciativa Porteña (IP), després d’una trobada amb els socialistes, emmarcada en la ronda de contactes que Moreno va voler mantindre amb totes les forces polítiques amb representació municipal, tal com ja va fer després d’encapçalar la llista més votada en 2019.

Amb la idea clara d’aconseguir un “govern de majoria progressista”, en el PSPV de Sagunt era clar que el camí, per a això, és pactar amb EU-Podem. Matemàticament, aquesta aliança és suficient per a arribar als plens amb els 13 vots necessaris per a tirar avant totes les iniciatives. També hi ha una experiència prèvia de treball, perquè l’únic regidor que ha tret aquesta coalició, Roberto Rovira, ja forma part de l’actual tripartit en funcions com a regidor de Platges i responsable de l’empresa municipal SAG, entre altres tasques, en haver sigut triat en 2019 per les llistes d’EU.

Prudència màxima

Encara que això últim aplana les possibilitats d’arribar a un acord, la prudència és màxima en totes les parts. En EU-Podem es té clar que tot ha d’anar confirmat per una assemblea conjunta de les dues formacions. “El programa electoral és la nostra guia. Res més”, deia ahir a aquest diari Roberto Rovira, sense voler entrar en més detalls, “per respecte a Podem i al PSOE”.

Aquesta aposta per la discreció és idèntica a la que, de moment, mantenen els socialistes.

El que sí que és evident és que, per més que el PSPV-PSOE puga governar en minoria amb 12 regidors, arribar a aquest pacte donaria més tranquil·litat i evitaria trobar un fre en els plens per part d’una oposició molt disgregada, però capaç de posar-li en destrets si, en un cas improbable, però numèricament factible, els cinc regidors del PP se sumaren als 3 segregacionistes, els 2 de Vox, els 2 de Compromís i l’únic regidor d’EU.