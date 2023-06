Puig: “El problema no és l’extrema dreta, sinó el PP, que és qui va deixar la Comunitat Valenciana arruïnada”

El president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, ha carregat, aquest dimecres, contra el pacte signat per PP i Vox, aquest dimarts, per a governar junts a la Comunitat Valenciana i ha posat el focus especialment en els populars, als quals ha situat com el principal problema a futur dels valencians per davant de l’extrema dreta.

El socialista ha deixat palés que l’acord no l’ha sorprés, perquè era una “història anunciada”, si bé sí que ha considerat que els cinc punts de consens que recull el pacte estan “poc treballats” i “no semblen molt seriosos”. Per això, ha expressat el seu desig que en els pròxims dies “aterren” aquests eixos bàsics, sempre “garantint la convivència” a la Comunitat Valenciana. El president en funcions ha insistit que “no són bones notícies” que la ultradreta puga tindre un “impacte” en el futur Consell, però que “ja se sabia que el PP anava a comptar amb l’extrema dreta”. Així, ha defensat que “el problema de la Comunitat Valenciana en qualsevol cas no és l’extrema dreta, és el PP, que és qui la va deixar arruïnada”. En tot cas, ha reclamat que el pròxim Consell mantinga l’autonomia com a “referència d’estabilitat, diàleg i allunyament de la crispació”, com ha succeït amb el Botànic. Puig ha fet aquestes declaracions després d’una trobada amb el president de la patronal CEV, Salvador Navarro, després de la qual també ha insistit a “blindar el diàleg social per al futur”. L’encara cap del Consell ha defensat que aquest diàleg ha sigut “clau per al creixement” de la Comunitat Valenciana i ha assenyalat l’increment d’inversions, així com les xifres rècord d’ocupació generades durant aquests anys de govern de l’esquerra.