Abril frena les exportacions valencianes per la caiguda de la ceràmica i els cotxes

Després de mesos i mesos de creixement continuat, les vendes en l'exterior de la Comunitat Valenciana han patit una considerable frenada. Segons les dades donades a conéixer aquest matí per la Direcció Territorial de Comerç de l'autonomia relatives al passat mes d'abril, el valor de les exportacions valencianes es va elevar fins als 2.965 milions d'euros, la qual cosa representa una caiguda del 10,5 % respecte al mateix mes de l'any anterior. Darrere d'aquest descens es troba la caiguda en vendes a l'estranger de bona part dels principals sectors exportadors de l'autonomia.

De fet, les semifactures no químiques es van desplomar un 20 % respecte a abril de 2022, llastades especialment pel descens del 23 % en el valor de les vendes de productes ceràmics, greument afectats per les conseqüències energètiques de la guerra a Ucraïna. No és un cas únic. Succeeix també, per exemple, en els productes químics que es van desplomar un 23 % o les manufactures de consum -amb les dues principals partides, el tèxtil i el calçat, amb descensos de doble dígit- que van decréixer un 13,5 %.

A aquestes caigudes se suma també la del sector de l'automòbil, representat a la Comunitat Valenciana per Ford Almussafes, que va veure com l'exportació de vehicles des de l'autonomia es desplomava un 14,4 % respecte al mateix mes de l'any passat. En aquest sentit, cal no oblidar que la producció de vehicles a la planta valenciana, amb el pas de 2023, s'ha anat veient més afectada per una crisi de components que mai s'ha acabat de pal·liar.

Les branques positives

En el costat positiu, només les fruites i hortalisses -malgrat la caiguda dels cítrics, el valor exportador dels quals s'ha reduït en un 7,5 %- i els béns d'equip -gràcies als aparells elèctrics- es mantenen a l'alça entre les principals branques d'activitat de l'autonomia.

Quant a les importacions, amb excepció de l'automòbil, totes les partides presenten caigudes respecte a l'any passat. El volum de compres en l'exterior, sense anar més lluny, es va situar en els 2.896 milions d'euros, una caiguda del 19 % respecte a l'abril de 2022 que permet, això sí, que la balança comercial de l'autonomia en el mes es mantinga lleugerament en positiu (superàvit de 69 milions).

Acumulat en positiu

Malgrat aquesta frenada a l'abril, la realitat és que la bona arrancada de l'exercici va permetre que el primer quadrimestre de l'any tancara amb rècord exportador per a la Comunitat Valenciana, de 13.497 milions d'euros. En paral·lel, les importacions respecte a l'any anterior s'han reduït en aquests quatre mesos en un 7 % fins als 11.844 milions d'euros. Això deixa un dels millors superàvits comercials de la història de l'autonomia, de 1.653 milions d'euros.

A escala geogràfica destaca la importància creixent que està prenent la zona euro per a les exportacions des de la Comunitat Valenciana, que milloren en un 9,7 % -el triple que el ritme de venda en tercers països-, amb França, Portugal i Itàlia com els principals socis comercials a l'alça.