Alzira redobla esforços per a frenar la processionària

L'Ajuntament d'Alzira reforça la lluita contra la molesta plaga de la processionària del pi. Durant els últims dies s'han instal·lat paranys especials en diverses àrees boscoses de la ciutat.

Es tracta, segons ha explicat el consistori, de paranys amb feromones que atrauen els mascles per l'olor que emeten. Això permet conéixer l'abast de la plaga i, en cas que hi haja una població elevada, es posen en marxa els tractaments ecològics, "que no representen cap risc ni per a les persones ni per als animals", ha emfatitzat.

En concret, l'Ajuntament ha habilitat els paranys de feromones en la zona forestal del Racó. També a la Muntanyeta i el dic.

El regidor de Serveis Urbans en funcions, Fernando Pascual, ha assegurat que aquestes accions "són molt importants per a implementar mesures preventives i mitigar l'impacte negatiu de la processionària del pi".