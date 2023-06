Baraja: "Cal afinar molt a l'hora de confeccionar la plantilla"

Rubén Baraja s'ha convertit de manera oficial en el nou entrenador del València CF per a les dues pròximes temporades fins al pròxim 30 de juny de 2025. El Pipo ha signat el seu nou contracte, ha posat amb el director esportiu Miguel Ángel Corona i ha concedit les seues primeres paraules en declaracions al club:

Continuïtat

Estic feliç per seguir en el València, era una il·lusió per començar projecte de zero i em fa molta il·lusió. Tinc ganes de començar ja, de sentir les ganes de tornar a treballar i començar de nou i construir una cosa bonica per al València, és el meu objectiu.

Creixement

Tinc coneixement de la temporada passada, les coses poden millorar, és una cosa fonamental construir un equip competitiu amb els perfils de jugadors que necessita el club.

Plantilla

Històricament el València ha sigut un bon equip quan ha tingut connotació d'equip, quan ha sigut un bloc, plantilles competitives en què tots sabien el seu rol. Cal encertar a l'hora de reforçar l'equip i tindre màxima ambició, perquè aquest club t'exigeix créixer.

Objectiu

Cal saber d'on vens i el lloc al qual vols arribar, tindre el teu full de ruta marcat, que siguen objectius assolibles i estar molt fins a l'hora de confeccionar la plantilla i que el València tinga la millor plantilla possible. Tots hem de fer un esforç per a entendre la situació del club.

Jugadors

Per a mi és important que els que vinguen i els que estan siguen jugadors amb fam, ambició i energia i tractar de trobar els rendiments per a fer un equip competitiu. Exigència, molta faena, afinar molt a l'hora de confeccionar la plantilla, fa millorar l'equip i que el club estiga en aquesta línia. El meu repte és que l'equip cresca amb un objectiu ambiciós però també real.