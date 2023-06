La CEV aplaudeix les propostes fiscals del futur Consell i demana més suport a la indústria

La patronal autonòmica valenciana CEV ha aplaudit aquest dijous algunes de les propostes en matèria fiscal plantejades pel PP i Vox en el seu projecte per a la formació d'un nou Consell, si bé reclamen més suport a la indústria i la cerca de noves inversions. "Caldrà veure com es concreten cadascun dels punts de l'acord, però en una primera valoració veiem que es preveuen iniciatives que són irrenunciables per a la Confederació, com un nou marc de finançament autonòmic, al qual cal afegir la condonació del deute generat per l'infrafinançament", apunten des de la CEV en un comunicat.

En aquest sentit, s'esmenta "la derogació de la taxa turística, l'eliminació els impostos de successions i donacions i el de patrimoni", i es reclama "una fiscalitat més competitiva amb la reducció de determinades taxes", en referència a la "supressió de nous impostos mediambientals que s'aplicaran en 2025, com els de grans superfícies, emissions CO2 i circulació de vehicles".

D'altra banda, els empresaris expressen el seu suport a l'aprovació d'un pla estratègic de protecció i promoció del turisme, la protecció davant la competència deslleial de països tercers per a l'agricultura, atés el relleu generacional en el camp, així com l'especial atenció al comerç minorista, la protecció a la petita i mitjana empresa i la previsió d'ajudes al teixit empresarial per a fer front als costos.

Sense referència a la col·laboració publicoprivada

No obstant això, en aquesta línia, troben a faltar "el suport exprés a la indústria, que té un gran pes en el nostre territori i està patint els efectes de l'escalada de preus energètics i de matèries primeres –especialment la gasintensiva-, així com mesures enfocades als autònoms". D'altra banda, es considera important "l'impuls de la col·laboració publicoprivada", de la qual s'adverteix que "no es fa referència" en l'acord polític, com tampoc es preveuen "mesures per a l'atracció d'inversions, així com de suport a la innovació o una aposta decidida per la Formació Professional i la formació per a l'ocupació".

"Esperem que amb ajuda del diàleg social es puguen anar definint aquelles mesures concretes que puguen ajudar-nos a promoure un desenvolupament econòmic i social. Així mateix, compartirem també amb el nou govern el nostre informe d'infraestructures bàsiques per a ser més competitius, entre les quals es troba la terminal nord del Port de València", conclou el comunicat de la CEV.