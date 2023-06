La grip aviària obliga a retirar uns mil cadàvers d'aus a l'Albufera

El brot de grip aviària detectat a l’Albufera ha obligat la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a retirar 914 cadàvers d'aus al Racó de l’Olla, el punt on està focalitzada la incidència del virus.

Segons han confirmat a Levante-EMV fonts del departament que dirigeix Isaura Navarro, l'evolució del focus mostra símptomes d'estabilització, ja que aquesta setmana el nombre d'aus retirades és de 174 davant de les 740 que es van retirar en els primers set dies, la qual cosa reflecteix que la tendència està evolucionant favorablement a la baixa.

Les espècies afectades pel virus H5N1 corresponen a les famílies de Stera hirundo i la Glochelidon nilotica, i està centralitzada principalment en els pollastres sense afectar tant els adults.

Davant el risc d'expansió del virus a causa del procés migratori de les aus, Agricultura ha reforçat les mesures preventives en tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana per a vigilar l'aparició d'animals morts i detectar si això té alguna relació amb la grip aviària.

Des de Conselleria expliquen que les brigades de la Generalitat Valenciana estan eixint tots els dies amb dotacions que analitzen ràpidament si hi ha símptomes o no del virus, i de moment no han detectat la presència de la infecció en altres espais naturals.

Risc de botulisme

Un dels principals temors és el de l'expansió del botulisme, una de les malalties més importants en aus migradores que afecta especialment aus aquàtiques i que sovint resulta mortal. Per a evitar aquest escenari, que podria arribar a ser més letal amb l'arribada de les altes temperatures, els efectius estan retirant tots els cossos dels animals i els estan incinerant.

El botulisme ja va provocar en 2019 un important brot al tancat de la Pipa, on 641 aus van morir i altres 89 van emmalaltir. El brot va durar poc més d'un mes i va afectar 21 espècies aviàries de l’Albufera, especialment l'ànec collverd i la camallonga.