Un recurs en l'últim minut paralitza el "concurs del segle" de la neteja de València

El contracte milionari de la neteja no deixa de donar problemes. A les diferents incidències que n'han esguitat la tramitació se suma ara, en l'últim minut abans de la signatura definitiva, el recurs d'una de les empreses davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC), que ha paralitzat el concurs i el deixa ja perquè l'aprove el nou govern del PP, que en prendrà possessió dissabte que ve.

Segons han explicat fonts municipals, el denominat «contracte del segle», que reparteix 1.200 milions d'euros en els pròxims 15 anys, haurà d'afrontar un penúltim obstacle. Una de les cinc empreses que van optar al lot número tres (la neteja i recollida de fems de la ciutat es divideix en tres lots principals, més un quart per a la neteja de grafitis), l'UTE Prezero-Urbaser ha presentat un recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals contra l'adjudicació d'aquest lot concret, perquè entén que es va adjudicar indegudament a l'empresa Fomento Valencia Medioambiente (Fovasa) i que ells, que en van quedar per darrere, haurien de ser-ne els beneficiaris.

Amb el contracte ja aprovat

El recurs es va presentar una vegada aprovada l'adjudicació del concurs en la Junta de Govern Local, durant els quinze dies que marca la llei perquè les empreses puguen recórrer la decisió de la junta. I entre els motius que al·lega l'UTE recurrent està el fet de no haver tingut temps suficient per a veure l'expedient, no haver tingut accés a informació d'altres propostes, basar-se massa en l'experiència de la guanyadora d'aquest lot, incomplir altres requisits del concurs o la falta de ponderació a l'hora de valorar les ofertes.

Una vegada presentat el recurs, el tribunal de recursos contractuals ha parat el concurs i ha demanat al·legacions a l'Ajuntament de València, els serveis jurídics del qual ja han enviat el seu escrit defensant l'adjudicació i rebutjant tots els arguments de l'empresa recurrent.

Posposat fins d'ací a unes setmanes

Les fonts consultades asseguren que aquests recursos no tenen molta aparença de tirar avant i que en el termini de dos mesos aproximadament quedarà resolt, presumiblement a favor del consistori. Però, en tot cas, del que no hi ha dubte és que el contracte milionari dels fems no quedarà tancat en aquest mandat i serà el nou equip de govern del PP el que finalment el signe.

Les fonts van explicar que podrien haver-se tancat els contractes dels lots 1, 2 i 4, adjudicats a la Societat d'Agricultors de la Vega, FCC i la Companyia Especial d'Ocupació i Integració, i haver deixat sobre la taula el contracte del lot 3, el de Fovasa, però creuen que és millor que tots se signen amb la mateixa data.