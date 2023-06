La dansa i el teatre prenen aquest divendres la Casa de la Cultura del Port

Mambo és un espectacle de dansa i teatre de la companyia Cristina Martí que arriba aquest divendres a la Casa Municipal de la Cultura del Port de Sagunt. La funció començarà a les 20.30 hores, serà en castellà i s’integra dins de la programació del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt.

El preu de l’entrada per a veure aquesta obra de dansa i teatre és de 7 euros i poden adquirir-se en línia en el web següent: MAMBO (servientradas.com).

Món feliç

El món feliç de Mambo se’ns presenta amb clares referències al món espectacular de Carmen Miranda, el culte a la seua persona i els seus paradisos artificials idíl·lics. La peça ofereix una mirada des de hui a aquest passat, del qual fa un espill del present. Aquesta peça reflexiona sobre l’absurditat de la idolatria del món actual: el self-marketing, la fi de la privacitat i el xou omnipresent; un món que ens convida a substituir la humanitat per la imatge, l’amor per l’atenció i la vida per una acumulació d’instantànies d’una felicitat postissa.