El govern progressista amarra les obres de la comissaria contra la violència de gènere

L’Ajuntament de València va adjudicar ahir a l’enginyeria Fulton, per 588.000 euros, les obres de condicionament de la nova central del grup d’atenció i prevenció de la violència de gènere, GAMA, de la Policia Local de València, que, a partir d’ara, comptarà amb unes instal·lacions pròpies. La unitat del grup Gama ocuparà un edifici annex a l’actual Central de la Policia Local de l’avinguda del Cid. Les noves dependències, que van ser projectades al principi de legislatura pel regidor de Protecció Ciutadana, el socialista Aarón Cano, aprofitaran la nau de 2.444 metres quadrats del carrer Santa Cruz de Tenerife, que fins ara s’havia estat usant per a manteniment.

El govern progressista deixa, així, adjudicada l’obra d’aquesta nova comissaria per al grup GAMA que atén els delictes de violència de gènere. La dotació és, en paraules d’Aarón Cano, “un avanç substancial, perquè hi haurà un espai específic per a l’atenció a les víctimes i els seus fills”. La meitat de les dones maltractades té fills i l’espai de les comissaries de districte no és el més adequat. La creació de la comissaria del grup Gama “no suposarà una centralització del servei, ja que l’atenció es continuarà prestant en les unitats de districte”, que continuaran atenent els casos que es denuncien, però ara hi haurà un espai específic i digne per a fer seguiments i atendre les víctimes, especialment, els xiquets.

“No suposarà una centralització del servei, ja que l’atenció es continuarà prestant en les unitats de districte”

El grup Gama de la Policia Local de València es va crear fa dues dècades per a prestar servei en totes les comissaries de districte. Actualment, compta amb uns 40 agents dedicats específicament a atendre els delictes de violència de gènere i sexual contra les dones. En 2015, es va segregar com a unitat específica, i, ara, s’adjudiquen l’obres de la nova comissaria. “Ens n’anem amb les obres licitades”, assegura el regidor de Protecció Ciutadana en funcions.

Aarón Cano confia que el nou govern del PP, amb María José Catalá al capdavant, “a qui tant li preocupa la seguretat, dote de mitjans suficients aquesta nova comissaria”. Recorda que està en marxa una oposició amb cent places de policia i espera que es destinen efectius nous a reforçar el grup Gama, al qual, ja en aquesta legislatura, s’ha afegit una unitat nocturna per a atendre les denúncies per agressions, ja que és a les nits quan solen registrar-se més casos.

Cano adverteix, amb tot, que la unitat perilla si el PP arriba a un pacte de govern amb Vox, que aspiraria, afirma, a la Regidoria de Protecció Ciutadana. Per a Cano, “és clar que hi ha un pacte de silenci” i augura que, després de les eleccions generals, hi haurà cessions a Vox.