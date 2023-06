Itàlia entra en la carrera per la gigafactoria de Tesla

Itàlia s’ha sumat a la carrera per a tractar d’emportar-se la gigafactoria de cotxes elèctrics i bateries que Tesla planeja alçar a València. L’empresari Elon Musk, director general de Tesla, es va reunir ahir amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i amb el vicepresident i ministre d’Exteriors, Antonio Tajani. A la seua arribada a una reunió del Consell de Ministres, Tajani va revelar a la premsa que li havia dit a Musk que Itàlia “és el millor país d’Europa per a invertir”.

Elon Musk també es reunirà hui a París amb Emmanuel Macron, president de França, que tracta de convéncer-lo perquè porte la gigafactoria a França. Musk està aquest matí a París en la fira tecnològica Viva Tech i la trobada amb el president francés es produirà al Palau de l’Elisi.

Acord d’intencions amb València

Els moviments de França i Itàlia, que estan anunciant a so de bombo i platerets les reunions amb Musk, es produeixen una setmana després de l’acord d’intencions que Tesla va signar amb la Generalitat Valenciana per a situar la megaplanta de cotxes a València. L’acord està subjecte a estrictes clàusules de confidencialitat i el Consell va negar, per mitjà d’un comunicat, qualsevol tipus de pacte. Moncloa adverteix que és una negociació “molt delicada” i rebutja fer qualsevol classe de declaracions abans que arribe a terme. Tesla ha triat València per la seua posició estratègica en el sud d’Europa, amb dos ports a menys de 30 quilòmetres de la futura gigafactoria, per l’accés a energia barata gràcies a la fotovoltaica i per les facilitats que li ha donat l’Administració per a agilitzar el procés.