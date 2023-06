El jove cec tancat al CIE ja ha sigut alliberat

El Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors no havia tingut mai interna una persona cega. Fins que hi va arribar Abdelhak, un jove marroquí que va ser detingut en una estació d’autobusos a Burgos per no disposar de la documentació que li demanava la Policia. El van traslladar a València i el van ingressar al CIE de Sapadors, un lloc inaccessible per a una persona cega que, a més, mancava de bastó per a poder orientar-se. Allí va passar 9 dies. Ahir, però, va ser posat en llibertat, tal com exigia la campanya “CIEs No”, que va donar a conéixer el cas i denunciava “la vulneració de drets fonamentals d’aquest jove”.

Des de la campanya “CIEs No”, però, desconeixen els motius pels quals el jove i el seu company han sigut posats en llibertat, ja que “mai degueren entrar al CIE, encara que desconeixem l’argument pel qual han pres la decisió. No sabem si ha sigut decisió del mateix jutge que va ordenar l’ingrés, del jutge de control o de la Subdelegació del Govern”. La pressió social (d’entitats, activistes i polítics, en xarxes i mitjans de comunicació) no ha passat desapercebuda, ja que era la primera vegada que es tancava una persona cega en unes instal·lacions que no estan adaptades a cap discapacitat. Des de CIEs No exigien la posada en llibertat immediata d’Abdelhak i el seu acompanyant M. A. i estaven preparats per a això. I és que des de l’entitat lamenten que, en moltes ocasions, les persones que h són tancades allà són posades en llibertat a hores intempestives i en un “desemparament total”. “Creu Roja és l’entitat que hauria de cobrir l’assistència d’aquestes persones i concloure la intervenció social, perquè així ho marca el reglament del funcionament intern del CIE, però la realitat és ben diferent. Des de CIEs No ja havíem previst una eixida diga per als dos joves i així ha sigut”, expliquen des de l’entitat. Abdelhak estava al CIE de Sapadors desorientat i indefens. Ara està sent atés per la campanya “CIEs No”, que no s’obliden de la resta d’interns que romanen allí, tancats per no tindre els papers en regla. “Volem donar les gràcies pel suport rebut en aquest cas i continuem treballant pel tancament de tots els CIE i per la fi de les deportacions”, escriuen en les xarxes socials des de la campanya “CIEs No”.