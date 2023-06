Mazón respon a Vox: “La violència de gènere existeix”

Vox ha generat el primer incendi al PP valencià de Carlos Mazón només 24 hores després de publicar el seu acord per a governar en coalició. El número dos del partit d’extrema dreta a València, José María Llanos, ha negat, aquest divendres, que existisca la “violència de gènere”, ni la “violència masclista”, unes paraules que han obligat els populars a reaccionar. Primer, Alberto Núñez Feijóo, i, minuts després, Mazón han desautoritzat el diputat de Vox, i que sona com a possible conseller de Justícia, malgrat que el pacte rubricat pel PP valencià assumeix aquest postulat de Vox i només parla de “violència intrafamiliar”.

La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 16 de junio de 2023 “La violència de gènere i la violència masclista sí que existeixen”, ha asseverat Mazón en les seues xarxes socials, trencant així el silenci en el qual s’havia instal·lat el futur president de Vox des que va signar l’executiu de coalició amb Vox dimarts passat. “És un mal contra el qual no deixaré de lluitar. El Govern que presidisca no només no farà un pas arrere, sinó que reforçarà qualsevol mesura de protecció sobre la dona contra qualsevol forma de violència”, ha promés Mazón.