La Policia identifica 143 persones en un dispositiu a Torrent

La Policia Nacional va desplegar un dispositiu de prevenció de la delinqüència a la localitat valenciana de Torrent, concretament, al barri del Xenillet, que es va saldar amb 143 identificats i un detingut, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

Per a la Policia, a més de mantindre i, si fora el cas, restablir la seguretat ciutadana en la zona, l’objectiu del desplegament, desenvolupat aquest dijous a la vesprada, era també donar resposta als incidents esdevinguts amb anterioritat.

El dispositiu, que va començar cap a les 19.30 hores, es va saldar amb un detingut per trencament de condemna, 143 persones identificades, 38 vehicles inspeccionats, 19 actes per tinença de substàncies estupefaents, 18 per tinença d’armes blanques i una acta per inspecció tècnica de vehicles.

En l’operatiu van participar diferents unitats policials, com ara el Grup de Resposta Immediata a la Criminalitat (GRIC), la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), mitjans aeris i guies canins.