Reforcen els controls als parcs naturals per a evitar l’expansió de la grip aviària

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha reforçat la vigilància en tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, després que el passat 5 de juny es detectara un brot de grip aviària en la zona del Racó de l’Olla, en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera.

Tres dies després de la troballa dels primers cadàvers afectats pel virus H5N1, el departament que dirigeix Isaura Navarro va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució en la qual s’establien les mesures de protecció contra el virus per a posar en marxa els protocols marcats pel Ministeri d’Agricultura contra la influença aviària, i que se centren a erradicar la malaltia en el temps mínim possible, seguint amb la política establida per la Unió Europea.

Espècies migratòries

No obstant això, una de les grans problemàtiques que està condicionant el control d’aquest focus és el fet que les dues espècies afectades —el xatrac comú i la tisoreta comuna— són aus migradores, la qual cosa en dificulta el control, ja que no es poden sotmetre a un confinament. Davant d’aquest escenari, la cartera d’Agricultura ha incrementat les mesures preventives, una de les quals és l’augment en els controls en tots els espais naturals de la Comunitat Valenciana per a vigilar l’aparició d’espècies mortes i descartar que aquestes guarden cap relació amb el virus.

Fonts pròximes al Consell han confirmat a Levante-EMV que les patrulles de vigilància “estan fent controls tots els dies en tots els parcs naturals”. A més, tots els equips de treball s’han dotat dels mitjans necessaris perquè puguen analitzar ràpidament els cadàvers i detectar la presència del virus o descartar-la, la qual cosa està ajudant a tindre un control de la situació. De moment, l’aparició d’aus mortes mostra signes d’estabilitat, ja que, en els últims dies, s’ha reduït, la qual cosa podria significar que en les pròximes setmanes es podria donar el brot per controlat.

Fi del seguiment a les persones

Una altra de les mesures preventives implementades ha sigut el control de les deu persones que havien estat en contacte amb les aus mortes. Fonts de la Conselleria de Sanitat confirmen a aquest periòdic que hui finalitza el període de seguiment després que cap de les persones sotmeses a seguiment haja desenvolupat símptomes i tots es troben “bé”. Ara com ara, d’aquest grup, huit han donat negatiu en les proves PCR per a confirmar si s’havien contagiat amb el virus, per la qual cosa podran reprendre la normalitat a partir de demà.

D’altra banda, la prohibició de criar aus en l’exterior continua en vigor en 20 municipis fins al pròxim 6 de juliol. Des d’Agricultura expliquen que es tracta d’una mesura preventiva per a evitar el contacte de les aus de corral amb les espècies afectades, cosa que provocaria un gran perjudici en el sector avícola, el segon més important a la regió després del porcí. Així mateix, asseguren que no es pot fer res més que “seguiment, control i neteja”.

En l’últim any, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va notificar 149 focus de grip aviària a Espanya en aus silvestres, 3 en aus captives i 37 en explotacions avícoles, encara que cap d’aquests es va produir a la Comunitat Valenciana.