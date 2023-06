Acció veïnal a la platja d’Almardà amb missatge doble

Veïns d’Almardà i integrants de la veterana associació veïnal de les platges situades al nord del terme de Sagunt es van posar, dissabte, a la feina i van retirar nombroses canyes acumulades en la riba després de les últimes pluges.

Amb els socorristes ja a les platges des de principis de mes i temperatures que conviden al bany, la iniciativa va partir d’unes persones disposades a col·laborar per a garantir que la retirada de les restes es feia adequadament. “N’hem sigut 10, però estem satisfets, perquè hem marcat el rumb de la neteja”, explicava a Levante-EMV Paco Pinilla, amant de la zona i integrant d’Acció Ecologista Agró,

Des de l’associació veïnal d’Almardà, Corint i Malva-rosa, també es va matinar i es va netejar uns 100 metres “per a evitar accidents als banyistes aquest cap de setmana”, com explicava la seua presidenta, Amparo Peris. “Queden restes de xicotetes canyes, que no hem pogut llevar, perquè manquem del material adequat per a extraure-les. Esperem que l’Ajuntament procedisca a retirar-les, igual que s’ha fet en altres platges”, afegia.

Encara així, està previst que siga la Demarcació de Costes i no el consistori qui faça aquestes tasques a partir d’aquest dimarts, segons el compromís de l’Ajuntament. Això, com ja va informar Levante-EMV, permetrà garantir que la retirada es realitze ja, dins de les obres d’emergència previstes per a reperfilar tot el litoral nord de Sagunt, perquè l’única opció per a la corporació era esperar a fer-ho quan l’1 de juliol acabara la nidificació del corriol camanegre, una au protegida.

“Dues grans preocupacions”

Encara així, Pinilla destacava que entre els veïns hi ha “dues grans preocupacions”: que no es netegen les platges de les restes vegetals adequadament i que, quan Costes vaja a fer el perfilament, deposite graves en l’aigua, com ha succeït en altres ocasions.

En aquest sentit, remarcava: “Volem deixar clar que el perfilament s’ha de dur a terme acumulant el material en el sentit oest, cap a les dunes, ja que el nostre objectiu a curt termini és doble: d’una banda que s’alimente amb arena la zona de platja pròxima a les dunes, perquè el vent de Llevant faça el seu treball alimentant-les de manera natural, i, d’altra banda, recuperar el perfil dunar que es va rebaixar en totes les entrades a la platja quan es van instal·lar les passarel·les d’accés i que facilita la intrusió d’aigua de la mar a les urbanitzacions quan hi ha temporals forts”.