Catalá assegura que l’ampliació del port està avalada pels tècnics del Ministeri

La nova alcaldessa de València, María José Catalá, ha defensat que no es pot dubtar del projecte de l’ampliació del port de València, perquè està “avalat” per tècnics del Ministeri i de Ports de l’Estat, i ha assegurat que el compromís d’Alberto Núñez Feijóo és desbloquejar-lo si arriba a la Presidència del Govern. “No podem caure en l’error d’intentar confrontar sostenibilitat amb progrés”, ha afirmat Catalá durant la seua intervenció en Encuentros SER.

L’alcaldessa ha lamentat que el projecte s’haja quedat paralitzat en el Consell de Ministres “per qüestions polítiques” i ha defensat la necessitat que el port, “pel qual passa el 50 % del PIB de tot Espanya”, i la ciutat continuen creixent de manera sostenible.

Temps de sentit comú

“El moment dels debats estèrils, de la politització i de la ideologització s’ha acabat”, ha asseverat, al mateix temps que ha demanat “sentit comú”.

Sobre l’accés nord al port, ha assenyalat que coincideix amb altres partits que la millor solució seria la ferroviària, “però cal ser conscients que això implica una inversió del Govern d’Espanya en aquesta ciutat que de moment no s’ha fet”, com desbloquejar el soterrament de les vies de Serreria, les obres del corredor mediterrani o el túnel passant.

“Faré els viatges que siga oportú a Madrid o on faça falta perquè aquesta ciutat tinga una persona barallant tots els dies perquè això es faça”, ha afirmat, prioritzant l’Ajuntament enfront de les sigles del seu partit. “No em trobaré un problema en la Generalitat, i, quan ha vingut Feijóo, hem intentat que públicament s’hi comprometera, i tinc clar que no és una persona a qui li agrade incomplir el que promet i que estarà bolcat amb el que passe en aquesta ciutat”, ha afegit.

La Marina, una altra vegada

Respecte a la Marina, ha lamentat la seua situació d’“indefinició legal” per a tots els concessionaris i projectes, per la qual cosa ha defensat un nou ens gestionat per tres administracions, el Port, l’Ajuntament i la Generalitat, amb les seues competències.

“Fa dos anys que estem amb el consorci dissolt i una indefinició legal espectacular. Hi ha concessionaris que tiren pel camí del mig. Un galimaties de capritxos”, ha lamentat Catalá, que ha informat que l’Ajuntament treballa ja en l’“encaix de bolillos” que done una solució a la Marina.