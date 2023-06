Els detinguts pel cas Vinícius declaren a València

El cas Vinícius continua. Els tres joves d’entre 18 i 21 anys detinguts pels presumptes insults racistes al futbolista del Reial Madrid, Vinícius Júnior, han declarat, aquest dilluns al matí, al Jutjat d’Instrucció número 10 de València.

El jutjat va obrir aquesta causa després de rebre un atestat per un possible delicte d’odi elaborat per la Brigada d’Informació de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana. A aquestes diligències prèvies es va acumular la denúncia pels mateixos fets interposada per la Lliga Nacional de Futbol Professional, entitat ja personada en la causa com a acusació particular.

La titular del Jutjat d’Instrucció 10 de València també ha citat a declarar, el pròxim 27 de juny, el jugador del Reial Madrid Vinícius, en qualitat de perjudicat pels insults racistes que van proferir contra ell diversos aficionats situats a la graderia d’animació de Mestalla el passat 21 de maig. El madridista té la possibilitat que el jugador brasiler declare per videoconferència.

Aquests insults van portar el Comité de Competició a establir una sanció de tancament de cinc partits per a la graderia d’animació, que, més tard, el Comité d’Apel·lació va rebaixar a tres.