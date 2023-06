L’economia valenciana creixerà enguany el doble que l’europea

Un horitzó amb clarobscurs és el que traça la patronal autonòmica CEV per a l’economia valenciana en aquest 2023. El PIB creixerà aproximadament un 2 %, la qual cosa implica un punt per damunt de la mitjana europea, però aquest impuls es detindrà a partir de mitjans del tercer trimestre. L’organització presidida per Salvador Navarro, en l’informe de conjuntura fet públic hui, parla clarament que “aquest dinamisme” de la primera part de l’any “perdrà força” quan la campanya turística vaja declinant.

En el document, la CEV cita, en primer lloc, aquells factors que impulsen el desenvolupament econòmic valencià, i, entre aquests, detalla la inèrcia de l’economia espanyola, que també creixerà un 2 %, els nivells d’inflació més baixos respecte a l’eurozona, la major resiliència del mercat laboral després de la reforma pactada amb patronal i sindicats, i, finalment, el major desplegament en aquest exercici de les ajudes i els crèdits associats als fons europeus Next Generation.

Elements

No obstant això, també hi ha elements que aombren el panorama. I en són diversos, com, per exemple, que les expectatives d’una inflació més prolongada en la resta del continent force noves pujades de tipus d’interés per a controlar-la, la falta de mà d’obra qualificada en la majoria de sectors, el fet que els comptes de moltes empreses encara no han recuperat els resultats previs a la pandèmia, “el llast que suposa l’infrafinançament crònic de la Comunitat” i “els nivells inferiors de renda per càpita de la població” valenciana.

L’informe deixa constància d’una acceleració en el creixement autonòmic en el primer trimestre de 2023, en el qual ha duplicat el 0,2 % d’increment del PIB estimat en els últims mesos de l’exercici precedent. Això, a pesar que el consum públic i privat “s’ha ressentit notablement”, encara que la inversió “ha remuntat en aquest primer trimestre” i les exportacions “van avançar a dos dígits”. L’hostaleria, la construcció, el material d’equip elèctric i electrònic i la indústria tèxtil han sigut els sectors amb més impuls en l’oferta.

Sectors

En l’anàlisi de les diferents activitats, la CEV destaca que el sector primari “continua travessant una conjuntura complexa, a causa dels elevats costos d’explotació i les adversitats climàtiques”. La indústria ha mostrat, en el període, una nova reculada en la producció, mentre que la construcció ha avançat sobretot en licitació. Finalment, el sector serveis “ha mostrat una evolució molt positiva”, singularment en l’hostaleria i el comerç.