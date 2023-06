Miguel Tórtola revalida l’alcaldia de Yátova després d’aconseguir una majoria absoluta

Després de la celebració de la sessió d’investidura, ja és oficial: Miguel Tórtola torna a ser l’alcalde de Yátova per tercera vegada consecutiva, revalidant, i millorant, la majoria absoluta que ja va obtindre en 2019 amb el Partit Socialista de la localitat. Així, doncs, els resultats dels comicis celebrats el 28 de maig han atorgat als socialistes 7 de les 11 regidories.

En aquest sentit, per a Miguel Tórtola, alcalde del municipi, “és tot un plaer i una gran responsabilitat renovar aquest càrrec i saber que la ciutadania continua confiant en el nostre treball, un projecte que progressa i que no deixa a ningú arrere en un poble que guanya oportunitats i més benestar”, comentava.

El grup socialista ha aconseguit superar els resultats de les eleccions anteriors, millorant la seua majoria absoluta, és per aquest motiu que, per a Tórtola, “aquests resultats confirmen que estem en el bon camí i que la gent de Yátova creu que, de manera conjunta, podem continuar construint el nostre poble de la manera que ho estem fent, gaudint del nostre entorn, respectant les nostres tradicions i tenint en compte joves i majors per a millorar per igual el seu futur”, afirmava l’alcalde socialista.

Així mateix, Tórtola ha volgut destacar que “tenim la mateixa il·lusió i idees que el primer dia per treballar pel nostre poble”, comentava satisfet, al mateix temps que ha volgut de nou “agrair el suport de totes les persones que ens acompanyen en aquest camí i deixar clar que aquest govern representarà a tot el veïnat per igual”, sentenciava.