Mor un motorista de 68 anys després de ser envestit per una furgoneta a Alfarrasí

Un veí de Tavernes de la Valldigna de 68 anys que conduïa una motocicleta va morir aquest diumenge a la carretera que uneix Alfarrasí, Guadasséquies i Bellús, després de ser envestit per una furgoneta quan aquest últim vehicle es trobava fent un canvi de direcció.

L’accident va tindre lloc cap a les 11.45 hores de diumenge. Per a atendre el ferit es van mobilitzar tres patrulles de la Guàrdia Civil de Trànsit, una ambulància del SAMU i un helicòpter medicalitzat, així com una ambulància de Suport Vital Bàsic.

Els serveis mèdics desplaçats fins al punt en el qual va tindre lloc la col·lisió van estar fins a 40 minuts intentant reanimar el motorista utilitzant diferents tècniques i maniobres, però finalment l’home va morir a causa de la gravetat de les lesions sense que poguera fer-se res per salvar-li la vida.

La furgoneta va fer un canvi de direcció i va envair de manera fatídica la trajectòria de la motocicleta

Segons ha pogut saber aquest diari, la col·lisió es va produir quan la furgoneta va fer un canvi de direcció i va envair de manera fatídica la trajectòria de la motocicleta. No obstant això, les causes concretes que envolten el succés estan sent objecte d’una minuciosa investigació per part de la Guàrdia Civil de Trànsit, que està analitzant les circumstàncies del xoc, practicant mesuraments i recaptant descripcions dels fets per part dels testimonis de l’accident.

El que està descartat per complet és que el conductor implicat circulara sota els efectes de les drogues o de l’alcohol.