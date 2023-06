Un Orgull contra Vox: els col·lectius LGTBI es mobilitzaran abans del 23J

L’Orgull LGTBI+ se celebrarà en l’avantsala de la campanya electoral del 23J i els col·lectius de persones homosexuals, transsexuals, bisexuals, intersexuals, etc. utilitzaran la seua setmana gran de reivindicacions per a mobilitzar-se políticament amb l’objectiu de frenar l’avanç de Vox i exigir que el futur govern no toque els drets conquistats.

“Mobilitzem-nos tota la societat espanyola. Convidem tota la ciutadania a estar amb nosaltres en l’Orgull de Madrid, l’orgull estatal l’1 de juliol i en tots els orgulls que es fan en el territori espanyol aquests dies. Serem allí per a mirar-los a la cara de front i dir-los que no farem un pas arrere i que, a més, anirem a votar amb molt d’orgull”, ha subratllat la presidenta de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Intersexuals i Més (FELGTI+), Uge Sangil. La presidenta de la FELTGBI+ i el president de COGAM (Col·lectiu LGTBI de Madrid), Ronny de la Cruz, han denunciat, aquest dilluns, davant dels mitjans de comunicació un enorme cartell de Vox en el cèntric carrer Alcalá de Madrid en el qual s’aprecia com una mà llança a una paperera la bandera del col·lectiu LGTBI i els símbols del feminisme, de l’Agenda 2030, del comunisme, de l’independentisme català i del moviment ocupa. Sobre la mà que tira al fem tots aquests símbols, el missatge: “Decideix el que importa”. “Un atac a tota la societat” De la Cruz ha asseverat que es tracta d’“un nou exemple del projecte d’odi que té Vox, que té la ultradreta per a Espanya”: “Això no és només un atac a la diversitat, sinó un atac a tota la societat espanyola i a un model social que hem construït durant molts anys i que no hem de permetre que continue avant”. En el mateix sentit, Sangil ha assegurat que els col·lectius que representa no permetran que “el partit de la ultradreta continue amenaçant el col·lectiu LGTBI+”, ni “a les dones, a les persones migrants, a les persones vulnerables que componen també la societat espanyola”.