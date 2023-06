Una casa cau a trossos al carrer Porxets de Xàtiva

La Policia Local de Xàtiva ha acordonat la façana d'una antiquíssima casa que es troba abandonada i en un estat deplorable al carrer Porxets del barri antic de la localitat després que s'hagen registrat importants despreniments des de la teulada i la volada de l'immoble, que cau a trossos.

A simple vista poden observar-se com els clevills i els desperfectes de la teulada i la paret d'entrada de la casa han afectat ja l'habitatge adjacent, a què ha hagut d'estendre's la cinta policial. També s'ha trencat el canaló de desguàs de la teulada.

Els rebles es troben des de fa dies escampats per la vorera de la via, un atzucac per als cotxes al qual s'accedeix des del carrer Portal de València, en els voltants del convent de la Consolació de Xàtiva. L'actuació ha obligat a impedir l'aparcament en aquest punt mentre s'intenta que la propietat repare l'atzagaiada, tenint en compte de l'estat en aparença ruïnós en el qual es troba la construcció des de fa anys. Una disputa familiar retarda les intervencions.

Encara que es tracta d'una zona poca transitada, hi ha risc per als vianants pels despreniments i ensulsiades que poden esdevindre-s'hi.