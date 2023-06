Catalá anuncia 200 policies nous com més prompte millor

L'alcaldessa de València, María José Catalá, va prometre en campanya augmentar de manera exponencial el nombre d'agents de Policia Local, després d'un debat que ha durat huit anys sobre la insuficiència de mitjans, amb la queixa de l'anterior govern municipal de la pèrdua d'efectius i el seu envelliment, pal·liat en part amb noves convocatòries. Ara, Catalá ha anunciat que "de manera immediata ens agradaria abordar solucions urgents per a posar en marxa uns 200 policies més, una xifra que és necessari tindre al carrer. Fa uns anys es parlava d'una xifra de 500 per a complir una ràtio adequada en relació a la ciutat que som. I el nostre objectiu és arribar als 400-500 que són necessaris. Estàvem parlant de les possibles solucions que podem donar. No sols avançar les convocatòries públiques i altres alternatives. Treballarem amb els sindicats per a tindre un reforç immediat. I també parlarem amb els sindicats per a tractar d'alliberar de funcions administratives, cosa que pot agilitar i descongestionar el treball de la Policia Local".

"Són un de cada quatre funcionaris de l'Ajuntament" És una de les promeses que ha deixat durant la seua primera eixida a l'exterior, que ha sigut a la central de Policia Local, en la qual va tornar a parlar del seu argumentari de la seguretat. "Mirarem des del primer dia com reforçar aquest pilar fonamental de la convivència. Estic molt bolcada en la seguretat. Serà un eix estratègic perquè a aquest cos no li falten mitjans humans i materials. Són la cara de l'Ajuntament als carrers, les persones que cuiden de nosaltres. Són un de cada quatre funcionaris de l'Ajuntament. És una plantilla molt nombrosa i cal parar-li atenció". "La criminalitat ha pujat" La campanya electoral i els temps previs s'omplin de mantres, siguen d'un color i d'un altre. El de la seguretat (o la inseguretat) va ser un dels més estesos. Ara, Catalá ha admés que València no és que siga una ciutat sense llei, però sí que s'aferra a dades sobre la línia ascendent. "L'increment de la taxa de criminalitat, que ha pujat més que en altres ciutats. És veritat que partim d'una bona situació, d'una ciutat segura, però no hem de deixar de mirar la taxa que està pujant. Estem parlant d'un 18 % d'increment. Volem abordar el problema i reduir-lo. Després ens correspondrà coordinar-nos amb els cossos de l'Estat, reforçar el servei, però tenim unes dades preocupants. Em preocupen molt els delictes d'índole sexual... el que volem és que siga una ciutat segura. Segura i neta. I em dedicaré en cos i ànima a les dues coses". Unitat de Proximitat La visita a la central va coincidir precisament amb un curs sobre delinqüència de bandes armades en combinació amb la Policia Nacional, a una de les xarrades de la qual va acudir per a dirigir-se als agents. "Des de dilluns s'ha posat en marxa que la Unitat de Proximitat estiga patrullant a peu. És important perquè és la manera de tindre una interlocució pròxima. Volem que torne a ser una policia de barri". Finalment, Catalá va deixar clar que els canvis d'alts càrrecs municipals no afectaran la Policia Local, el comissari cap de la qual continuarà sent José Vicente Herrera, qui d'aquesta manera haurà transitat pels tres governs municipals. En aquest sentit, la nova alcaldessa va ser lacònica: "No podia estar en millors mans. No hi ha ningú millor per a mi".