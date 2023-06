Compromís i EUPV trenquen la confluència a l'Eliana per investir Torrent

La confluència Sumar l'Eliana, que conjuminava Compromís i EUPV, es va trencar la setmana passada i es va fer públic quinze minuts abans del ple d'investidura de Salva Torrent com a alcalde. El motiu és, precisament, el vot a favor de l'única regidora que la coalició va traure el 28M. Isabel Montaner va votar a favor de la investidura del socialista, un acord «que se circumscriu únicament a la investidura», malgrat que hi ha contactes amb el PSPV per a arribar a un acord de govern. El vot de Montaner va suposar trencar l'acord intern entre Compromís i EUPV per les «divergències a conseqüència de les diferències estratègiques respecte a la investidura». Segons Compromís, «l'acord implicava una sèrie de compromisos financers i polítics que es consideren incomplits per part d'EUPV».

Segons la regidora, Isabel Montaner, «demà mateix comencem a treballar per a configurar un govern sòlid i estable que possibilite una gestió decidida i valenta», assenyala en un comunicat de la formació. A preguntes d'aquest diari, la regidora assegura que en la pràctica no canvia res perquè es compliran els acords programàtics signats amb el seu anterior soci electoral.