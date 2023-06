El deute públic baixa un 0,5 % a l'abril i se situa entorn del 112 % del PIB

El deute del conjunt de les administracions públiques va registrar a l'abril un descens del 0,57 % respecte a març, fins a arribar als 1,526 bilions d'euros, amb la qual cosa se situa vora el 112 % del PIB, atés el PIB nominal dels últims quatre trimestres, segons les dades avançades aquest dimarts pel Banc d'Espanya.

En l'últim any, el deute públic ha crescut un 5,6 %, amb 81.035 milions d'euros més, com a conseqüència fonamentalment de les majors despeses derivades, primer, de la crisi de la pandèmia i, posteriorment, de les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i l'alça de preus.

Espanya ha aconseguit moderar lleugerament el pes del seu endeutament sobre el PIB des del 113,2 % registrat a la fi de 2022 fins a vora el 112 % fins a l'abril d'enguany.

El descens mensual del deute a l'abril és a causa, principalment, de la moderació de l'endeutament tant de l'Estat com de les comunitats autònomes, si bé puja lleugerament el deute dels ajuntaments i es manté el de la Seguretat Social.

Estat i comunitats redueixen el seu deute

En concret, a l'abril el deute de l'Estat es va situar en 1,356 bilions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 0,54 % davant del mes de març, amb 7.487 milions d'euros menys en només un mes, mentre que en els últims dotze mesos s'ha incrementat en un 7,2 % i ha sumat 92.000 milions més.

Per la seua banda, en el quart mes de l'any les comunitats autònomes han reduït el seu deute davant del mes de març, fins als 321.513 milions d'euros, 698 milions d'euros menys (-0,2 %), mentre que en taxa interanual experimenta un repunt del 3,5 %.

Els ajuntaments, per la seua banda, han registrat un deute a l'abril de 23.403 milions d'euros, 1,6 % més que el mes anterior, mentre que en l'últim any ha repuntat un 4,2 %.

Finalment, l'endeutament de la Seguretat Social s'ha mantingut estable a l'abril, amb 106.170 milions d'euros, només dos milions menys que al març, però en els últims 12 mesos ha repuntat un 7 %, amb la qual cosa es manté en màxims.

El Banc d'Espanya explica que l'increment de l'endeutament de la Seguretat Social en l'últim any és a causa dels préstecs concedits per l'Estat a la tresoreria general de l'organisme per a finançar-ne el desequilibri pressupostari.